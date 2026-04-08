Huế: Khan hiếm vật liệu, nhà thầu mở rộng đường Bà Triệu xin tạm dừng thi công

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu có điểm đầu tại nút giao Lê Quý Đôn – Dương Văn An, điểm cuối tại nút giao Hùng Vương – Nguyễn Huệ, với chiều dài gần 920 m. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 540 tỷ đồng, trong đó riêng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 480 tỷ đồng.

Quy mô dự án bao gồm nâng cấp đường lên 14 m, vỉa hè mỗi bên rộng 6 m, kết cấu mặt đường bằng bê tông. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế làm chủ đầu tư.

Gói thầu số 14 của dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bà Triệu (TP. Huế) vẫn chưa được triển khai trên thực địa dù thông báo khởi công từ ngày 4/3/2026.

Theo hợp đồng thi công xây dựng số 27/2025/HĐXL ký ngày 30/6/2025, gói thầu số 14 do Công ty TNHH MTV 501.1 đứng đầu liên danh trúng thầu, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Mặc dù thông báo khởi công đã được ban hành từ ngày 4/3/2026 và kế hoạch bắt đầu thi công gói thầu vào ngày 8/3, nhưng đến nay nhà thầu vẫn chưa có động thái triển khai trên hiện trường.

Đáng chú ý, nhiều đoạn tuyến trên đường Bà Triệu đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng theo từng đợt. Hàng chục hộ dân đã chủ động sửa chữa nhà cửa, di dời kinh doanh để bàn giao đất, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công.

Diện tích thu hồi đất và tài sản gắn liền với đất cho dự án gần 24.000 m², trong đó có hơn 180 trường hợp người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất.

Trước tình trạng chậm trễ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế đã có văn bản đôn đốc lần 1, yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai thi công, lập kế hoạch chi tiết về nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế nhấn mạnh, nếu nhà thầu không triển khai thi công hoặc thực hiện mang tính hình thức, sẽ xem xét áp dụng các chế tài theo hợp đồng, bao gồm chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện, nhằm bảo vệ tiến độ dự án cũng như kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Phản hồi với chủ đầu tư, ngày 16/3, liên danh nhà thầu gửi văn bản đề nghị tạm dừng thi công. Nguyên nhân được nhà thầu nêu ra gồm: Mặt bằng bàn giao đợt 1 đoạn tuyến từ đường Hùng Vương đến nút giao Trường Chinh vẫn tồn tại một số vị trí chưa giải tỏa, có thể ảnh hưởng đến thi công bằng cơ giới; nguồn vật liệu như nhựa đường, ống nhựa, đá, cát, xăng dầu đang khan hiếm và giá biến động mạnh, dẫn đến khó khăn trong quá trình thi công.

Tuy nhiên, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế khẳng định, chủ đầu tư đã phối hợp các đơn vị liên quan để bàn giao mặt bằng theo đúng quy định hợp đồng và việc nhà thầu tạm ngưng thi công dựa trên lý do biến động giá vật liệu là không có cơ sở để chấp thuận...