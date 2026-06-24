Huế khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm cấp nước cho vùng phía Đông Nam

Chiều 24/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra tình hình cấp nước tại các xã Chân Mây - Lăng Cô và Phú Lộc nhằm đánh giá thực trạng hệ thống cấp nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế Hoàng Hải Minh khảo sát tại Nhà máy nước Lộc Trì.

Theo báo cáo của Công ty CP Cấp nước Huế (HueWACO), nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn ngày càng tăng, đặc biệt trong mùa nắng nóng. Trong khi đó, tác động của biến đổi khí hậu khiến lưu lượng nước tại các khe, suối suy giảm mạnh, ảnh hưởng đến công tác cấp nước an toàn, nhất là khu vực phía Đông Nam thành phố.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước cục bộ, HueWACO đã lắp đặt hệ thống bơm chuyền từ Lộc An đến Chân Mây - Lăng Cô với 5 trạm tăng áp công suất từ 18-22kW nhằm bổ sung nguồn cấp cho các khu vực thiếu nước. Đồng thời, đơn vị triển khai giải pháp tận thu nước tại bể điều tiết Chân Mây, thu hồi và tái sử dụng nước rửa lọc tại Nhà máy nước Chân Mây và Nhà máy nước Lộc Trì nhằm hạn chế thất thoát trong quá trình sản xuất.

Hiện Nhà máy nước Lộc Trì đang được vận hành tối đa công suất 2.000m³/ngày đêm để đảm bảo cấp nước cho khu vực Phú Lộc. HueWACO cũng tổ chức cấp nước bằng xe bồn đến các khu vực đồi cao, cuối nguồn và những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đoàn công tác khảo sát tại Nhà máy nước Chân Mây.

Qua khảo sát thực tế tại Nhà máy nước Chân Mây và Nhà máy nước Lộc Trì, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu HueWACO tăng cường theo dõi, điều tiết áp lực và lưu lượng nước giữa các khu vực, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng tối thiểu của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị cần chủ động xây dựng các phương án ứng phó với tình trạng nắng nóng, hạn hán kéo dài, không để xảy ra thiếu nước trên diện rộng.

Đối với đề xuất của HueWACO về việc khai thác nguồn nước từ moong nước tại mỏ đá Thừa Lưu để bổ sung nguồn cấp cho Nhà máy nước Chân Mây, cũng như nâng công suất khai thác và công suất một số nhà máy nước trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế thống nhất về mặt chủ trương.

Ông giao các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát quy định pháp luật, đánh giá tác động môi trường, nguồn nước và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBND TP Huế nhấn mạnh, đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Các đơn vị liên quan cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao năng lực cấp nước, bảo đảm an ninh nguồn nước cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.