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Huế khoanh định 5 mỏ cát không đấu giá để phục vụ loạt dự án

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Trần Hòe
01/07/2026 19:15 GMT +7
TP.Huế phê duyệt khoanh định 5 mỏ cát tại các xã A Lưới 1, A Lưới 3 và A Lưới 4 thuộc diện không đấu giá quyền khai thác, nhằm cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các dự án.

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ký quyết định phê duyệt khoanh định 5 khu vực mỏ cát không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND thành phố.

Theo quyết định, 5 khu vực mỏ cát được đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều nằm trên địa bàn các xã A Lưới 1, A Lưới 3 và A Lưới 4.

Ảnh minh họa. 

Các khu vực mỏ cát này được khai thác để cung cấp vật liệu xây dựng thông thường và vật liệu san lấp phục vụ xây dựng các trường nội trú liên cấp tại A Lưới cùng các công trình, dự án thuộc diện được pháp luật cho phép không thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Cụ thể, danh mục gồm 2 mỏ cát tại xã A Lưới 1 có diện tích lần lượt 1,87ha và 1,78ha, 1 mỏ cát tại xã A Lưới 3 rộng 1,8ha, 2 mỏ cát tại xã A Lưới 4 có diện tích 13,91ha và 1,94ha. Tổng diện tích 5 khu vực gần 21,3ha.

Vị trí, ranh giới các khu vực được xác định trên bản đồ tỷ lệ 1/5.000 và 1/10.000 ban hành kèm theo quyết định.

UBND TP.Huế giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, tính pháp lý của hồ sơ, nội dung thẩm định và tham mưu ban hành quyết định.

Các sở, ngành liên quan, Công an TP.Huế, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các xã A Lưới 1, A Lưới 3, A Lưới 4 cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.

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