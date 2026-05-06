Huế kích hoạt bộ tiêu chí du lịch xanh, doanh nghiệp phải làm gì?

UBND TP.Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh TP.Huế nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

Bộ tiêu chí gồm hệ thống tiêu chuẩn, chỉ số và hướng dẫn áp dụng cho các loại hình dịch vụ du lịch trên địa bàn như: Cơ sở lưu trú, điểm tham quan và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, thành phố cũng ban hành kèm Bộ nhận diện Du lịch xanh nhằm thống nhất trong công tác truyền thông, quảng bá và công nhận các đơn vị đạt chuẩn.

Theo UBND TP.Huế, việc xây dựng bộ tiêu chí xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh biến đổi khí hậu, áp lực môi trường gia tăng và xu hướng phát triển du lịch bền vững trên thế giới. Với lợi thế là trung tâm du lịch giàu giá trị di sản và tài nguyên thiên nhiên, Huế định hướng phát triển du lịch xanh để vừa bảo vệ môi trường, gìn giữ di sản, vừa nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Bộ tiêu chí đặt mục tiêu tạo khung chuẩn thống nhất để đánh giá, phân loại mức độ “xanh” của các cơ sở du lịch; khuyến khích doanh nghiệp áp dụng giải pháp thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu chất thải và nâng cao trách nhiệm xã hội. Đây cũng là công cụ để cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, giám sát và hoàn thiện chính sách phát triển du lịch bền vững.

Cấu trúc bộ tiêu chí gồm các nhóm nội dung chính như: Môi trường chung; sử dụng vật liệu, thiết bị thân thiện môi trường; quản lý chất thải và tái chế; kiểm soát chất lượng không khí, tiếng ồn; trách nhiệm xã hội và cộng đồng. Riêng với điểm tham quan, bổ sung tiêu chí về phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

Việc đánh giá, công nhận được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Các cơ sở du lịch đăng ký với Sở Du lịch, cung cấp minh chứng và được Hội đồng thẩm định chấm điểm. Kết quả phân thành 3 mức: Cơ bản, nâng cao và xuất sắc. Các đơn vị đạt chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận có giá trị trong 3 năm và được sử dụng Bộ nhận diện Du lịch xanh TP.Huế.

UBND TP.Huế giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đồng thời tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định, định kỳ đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh TP.Huế được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Huế theo hướng “xanh – sạch – sáng”, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.