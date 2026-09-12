Huế kiểm tra 100% bếp ăn trường học, xử lý nghiêm hành vi cắt xén khẩu phần ăn của học sinh

Ngày 12/9, UBND TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa chỉ đạo tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo UBND TP.Huế, thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục được quan tâm. Tuy nhiên, việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, quản lý bếp ăn, căng tin, suất ăn công nghiệp, kiểm soát nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm, định lượng và chất lượng bữa ăn vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

UBND TP.Huế yêu cầu kiểm tra 100% bếp ăn trường học, siết chặt toàn bộ quy trình cung ứng và chế biến, nghiêm cấm cắt xén khẩu phần ăn. Ảnh T.P.C.

UBND TP.Huế cho rằng tại một số nơi, việc kiểm soát chưa chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu chưa rõ. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, cắt xén khẩu phần, sử dụng thực phẩm không bảo đảm chất lượng là yêu cầu cấp thiết.



UBND TP.Huế xác định bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên và liên tục.

Người đứng đầu các sở, ngành, UBND xã, phường và cơ sở giáo dục phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện, trực tiếp trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật.

Thành phố yêu cầu không được khoán trắng nhiệm vụ này cho cấp phó hoặc bộ phận chuyên môn.

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Toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm phải được kiểm soát, từ lựa chọn nhà cung cấp, nguồn nguyên liệu, sơ chế, vận chuyển, bảo quản, chế biến, chia suất ăn đến khi sử dụng tại cơ sở giáo dục.

Các cơ sở, khâu và nhóm thực phẩm có nguy cơ cao phải được kiểm tra định kỳ hằng tháng và kiểm tra đột xuất, không báo trước. Khi phát hiện vi phạm phải xử lý ngay, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đặc biệt, UBND TP.Huế nghiêm cấm tuyệt đối hành vi cắt xén khẩu phần ăn của trẻ em, học sinh, sinh viên.

Các hành vi như bớt định lượng, thay đổi thực đơn, thay thế nguyên liệu, sử dụng thực phẩm có chất lượng thấp hơn hợp đồng hoặc thông đồng, hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt, trục lợi từ bữa ăn học đường đều phải được ngăn chặn, xử lý nghiêm.

Trường hợp phát hiện cắt xén khẩu phần ăn phải đình chỉ ngay, nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Huế rà soát 100% bếp ăn trường học trong tháng 10

UBND TP.Huế giao Sở Y tế làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở GDĐT rà soát, kiểm tra 100% bếp ăn tập thể, căng tin, cơ sở tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú.

Các cơ sở này sẽ được phân loại mức độ nguy cơ và đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Sở Y tế đồng thời phải kiểm tra, đánh giá 100% tổ chức, cá nhân cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn cho các cơ sở giáo dục; lập, số hóa và công khai danh sách các đơn vị đủ điều kiện.

Đối với ngành GDĐT, thành phố yêu cầu người đứng đầu 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn phải ký cam kết trách nhiệm.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải trực tiếp phê duyệt kế hoạch tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp, thực đơn, định lượng và quy trình kiểm soát.

Các trường phải công khai thực đơn, định lượng, đơn giá, số lượng suất ăn, hình ảnh nguyên liệu và khay ăn thực tế. Hằng ngày, phải đối chiếu giữa hợp đồng, chứng từ nhập hàng, số suất ăn, định lượng chế biến và khẩu phần thực tế.

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Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng được tạo điều kiện tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và chất lượng bữa ăn.

Nếu phát hiện nhà cung cấp không bảo đảm an toàn, cơ sở giáo dục phải dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, đồng thời chuyển thông tin cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Thành phố cũng yêu cầu các trường thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh và xử lý trong vòng 24 giờ; công khai kết quả kiểm tra, biện pháp xử lý và việc khắc phục để phụ huynh theo dõi.



UBND các xã, phường được yêu cầu kiểm tra 100% bếp ăn tập thể, bữa ăn nội trú, bán trú, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn trên địa bàn.

Việc kiểm tra phải được thực hiện đột xuất tại thời điểm tiếp nhận nguyên liệu, chế biến và chia suất ăn.

Khi có phản ánh hoặc dấu hiệu vi phạm, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo xác minh, xử lý ngay. Nếu có dấu hiệu gian lận, chiếm đoạt hoặc vi phạm pháp luật, phải chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

UBND TP.Huế giao Sở Y tế chủ trì các đoàn kiểm tra liên ngành, ưu tiên những cơ sở có số lượng suất ăn lớn, sử dụng suất ăn bên ngoài, có phản ánh hoặc từng vi phạm.

Đợt rà soát, kiểm tra phải hoàn thành trong tháng 10/2026 và duy trì kiểm tra định kỳ hằng quý, đồng thời kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Khi xảy ra sự cố hoặc ngộ độc thực phẩm, các đơn vị phải báo cáo ngay, đình chỉ việc sử dụng thực phẩm nghi ngờ, bảo quản mẫu và hồ sơ, phối hợp điều tra, truy xuất nguồn gốc, khắc phục hậu quả; không chờ đến kỳ báo cáo định kỳ...

