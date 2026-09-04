Huế lo thiếu vật liệu xây dựng, nhu cầu đất san lấp năm 2027 gấp hơn 2 lần

Chiều 4/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về nhu cầu và khả năng cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án đến năm 2027 và giai đoạn 2028-2030.

Theo Sở Xây dựng TP.Huế, nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố dự kiến tăng cao trong những năm tới, trong khi năng lực cung cấp hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là đối với đất san lấp, đá xây dựng và cát xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh về nhu cầu và khả năng cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn. Ảnh: N.M.

Cụ thể, trong năm 2026, nhu cầu đất san lấp khoảng 12,07 triệu m³, trong khi sản lượng thực tế đạt khoảng 5,17 triệu m³, công suất khai thác khoảng 6,47 triệu m³/năm.

Đối với đá xây dựng và cấp phối đá dăm, nhu cầu năm 2026 khoảng 3,48 triệu m³, trong khi sản lượng thực tế khoảng 2,25 triệu m³, công suất khoảng 2,53 triệu m³/năm.

Cát xây dựng cũng đứng trước nguy cơ thiếu nguồn cung khi nhu cầu năm 2026 khoảng 1,54 triệu m³, trong khi sản lượng thực tế còn rất hạn chế.

Đáng chú ý, áp lực nguồn cung được dự báo tăng mạnh từ năm 2027. Nhu cầu đất san lấp dự kiến lên tới khoảng 25,66 triệu m³, cao hơn nhiều so với năng lực cung cấp hiện nay. Nhu cầu đá xây dựng và cấp phối đá dăm khoảng 3,42 triệu m³, cát xây dựng khoảng 1,69 triệu m³.

Trong giai đoạn 2028-2030, tổng nhu cầu đất san lấp dự kiến khoảng 76,83 triệu m³; đá xây dựng và cấp phối đá dăm khoảng 9,87 triệu m³; cát xây dựng khoảng 4,34 triệu m³.

Sở Xây dựng đánh giá đất san lấp là nhóm vật liệu có nhu cầu lớn nhất. Trong khi đó, đá xây dựng là một trong những nút thắt trực tiếp đối với sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện bê tông và triển khai một số dự án trọng điểm.

Cát xây dựng tiếp tục là nhóm vật liệu cần được theo dõi sát, chủ động bổ sung nguồn cung nhằm đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Qua rà soát, chuỗi liên kết cung - cầu vật liệu xây dựng bước đầu được hình thành với sự tham gia của các doanh nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu cùng các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư.

Một số doanh nghiệp đã chủ động nâng công suất, đăng ký ưu tiên cung ứng cho các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và nhà ở xã hội. Tuy nhiên, khả năng cung ứng thực tế vẫn còn hạn chế, việc kết nối giữa các đơn vị chưa đồng đều, đặc biệt nguồn đá đầu vào cho sản xuất bê tông còn khó khăn.



Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chủ động bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.

Nhu cầu đất san lấp trên địa bàn TP.Huế năm 2027 dự kiến tăng gấp hơn 2 lần năm 2026, trong khi nguồn cung hiện nay còn hạn chế. Ảnh: K.T.

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp về thủ tục nâng công suất khai thác các mỏ.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, các cơ quan liên quan cần khẩn trương lấy ý kiến, đánh giá các nội dung về môi trường và tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cung ứng vật liệu.

Đối với các doanh nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu tập trung đầu tư công nghệ, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các dự án.

Thành phố sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động theo đúng quy định.

Về hệ thống giao thông phục vụ vận chuyển vật liệu, ông Hoàng Hải Minh đề nghị nghiên cứu, đề xuất các tuyến đường mới theo quy hoạch, bảo đảm kết nối thuận lợi giữa khu vực khai thác, sản xuất với các dự án.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục rà soát, tính toán nhu cầu vật liệu, nhất là cát và đá; nghiên cứu phương án mở rộng các khu vực, bãi chứa phù hợp; đồng thời rà soát tổng thể các mỏ đang hoạt động, khả năng nâng công suất và những nguồn cung có thể bổ sung trong thời gian tới.

Ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu tăng cường liên kết giữa chủ mỏ, đơn vị sản xuất vật liệu, nhà thầu và ban quản lý dự án, hình thành chuỗi cung ứng ổn định, góp phần bình ổn nguồn cung và hạn chế biến động giá.

Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư cần xác định cụ thể nhu cầu theo từng dự án, chủng loại, khối lượng và thời gian sử dụng để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, cung ứng.

Đối với cát xây dựng, bên cạnh rà soát, bổ sung nguồn cung, thành phố yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, sử dụng cát nghiền và các loại vật liệu thay thế phù hợp. Đây được xem là giải pháp nhằm đa dạng hóa nguồn vật liệu, giảm áp lực lên tài nguyên tự nhiên và bảo đảm nguồn cung ổn định, lâu dài.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế, việc chủ động nguồn vật liệu có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là trong bối cảnh nhu cầu xây dựng được dự báo tăng mạnh từ năm 2027 và giai đoạn 2028-2030.