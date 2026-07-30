Huế mở cửa đón doanh nghiệp Trung Quốc, ưu tiên công nghiệp xanh, logistics, năng lượng

Chiều 29/7, UBND TP.Huế phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa TP.Huế và doanh nghiệp Trung Quốc.

Tọa đàm có sự tham dự của ông Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Hà Vĩ - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; ông Đổng Bích Du - Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Đà Nẵng.



Tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa TP.Huế và doanh nghiệp Trung Quốc. Ảnh: Đình Hoàng.

Tọa đàm còn có sự tham dự của lãnh đạo TP.Huế, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao và 30 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trong nhiều lĩnh vực.



Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cho biết, Trung Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng của Huế. Đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư hơn 30 dự án trên địa bàn, tạo việc làm cho hơn 9.000 lao động địa phương.

Theo ông Lê Trí Thanh, tọa đàm là dịp để chính quyền thành phố và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi thông tin, chia sẻ nhu cầu hợp tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư mới; đồng thời cùng trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án.

TP.Huế cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi và hiệu quả.

Vì sao các chính sách đặc thù của Huế chưa tạo được đột phá sau 5 năm?

Theo ông Hà Vĩ - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới. Trong đó, tăng trưởng xanh, kinh tế số và hợp tác trong các ngành sản xuất được đánh giá là những lĩnh vực giàu tiềm năng.

Đại sứ Hà Vĩ cho biết, trong nửa đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc - Việt Nam đạt hơn 178,1 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, tạo nền tảng thuận lợi để các địa phương, trong đó có Huế, mở rộng hợp tác thực chất với doanh nghiệp Trung Quốc.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đình Hoàng.

Qua chương trình khảo sát, tìm hiểu thực tế tại Huế, các doanh nghiệp Trung Quốc có thêm thông tin về tiềm năng, bề dày lịch sử, điều kiện địa lý, hệ thống hạ tầng và định hướng phát triển của thành phố.

Đại sứ Hà Vĩ tin tưởng môi trường kinh doanh ngày càng cởi mở, thuận lợi cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ trở thành lợi thế quan trọng của Huế trong thu hút đầu tư.



Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư và những dự án trọng điểm mà thành phố đang kêu gọi đầu tư.

Đáng chú ý, đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm đến chính sách thu hút đầu tư nước ngoài; định hướng phát triển hệ thống cảng tại khu vực Chân Mây, Phú Lộc; kết nối các trung tâm phân phối hàng hóa, dịch vụ hậu cần sau cảng và logistics.

Các doanh nghiệp cũng tìm hiểu về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; định hướng phát triển cảng xanh, cảng biển thông minh, cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và y học cổ truyền.

Đại diện các sở, ban, ngành của TP.Huế trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung doanh nghiệp quan tâm, đồng thời cung cấp thêm thông tin về quy hoạch, định hướng phát triển, cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư của Huế.

Qua đó, các doanh nghiệp Trung Quốc có thêm cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao việc tổ chức tọa đàm tại Huế với sự tham dự của Đại sứ Hà Vĩ cùng đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, tin cậy chính trị được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế trao đổi thường xuyên.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm. Ảnh: Đình Hoàng.

Các doanh nghiệp tham dự tọa đàm hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng, xây dựng, năng lượng, môi trường, công nghệ thông tin, dược phẩm và nông nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với tiềm năng, định hướng phát triển và nhu cầu thu hút đầu tư của Huế.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục coi Việt Nam nói chung và TP.Huế nói riêng là điểm đến đầu tư chiến lược, lâu dài; mở rộng hợp tác không chỉ trong du lịch, văn hóa mà còn ở hạ tầng, logistics, công nghệ, năng lượng, nông nghiệp và các ngành kinh tế có nhiều tiềm năng.

Bộ trưởng kỳ vọng Huế sẽ trở thành một trong những địa phương tiêu biểu trong hợp tác giữa các địa phương Việt Nam với doanh nghiệp Trung Quốc, qua đó hình thành và lan tỏa những mô hình hợp tác thiết thực, hiệu quả.



Theo Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung, thành phố ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp văn hóa, công nghiệp chế biến, chế tạo, kết cấu hạ tầng, logistics, năng lượng và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bí thư Thành ủy Huế khẳng định thành phố luôn đồng hành với doanh nghiệp, nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và ổn định.

Từ những trao đổi tại tọa đàm, TP.Huế kỳ vọng sẽ hình thành thêm nhiều chương trình hợp tác và dự án đầu tư cụ thể, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

