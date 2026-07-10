Huế mở đại tiệc bún bò, xác lập kỷ lục quảng diễn món ăn trứ danh cố đô

Ngày 10/7, Sở Du lịch TP.Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức họp báo công bố chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế”.

Chương trình sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 23 đến 26/7/2026 tại Công viên Thương Bạc, phường Phú Xuân (TP.Huế), với sự tham gia của khoảng 80 gian hàng ẩm thực đến từ Huế và nhiều địa phương trên cả nước như Quảng Trị, Hà Nội, Nghệ An, Phú Thọ…

Họp báo công bố chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế”.

Đây là một trong những sự kiện nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026, nhằm quảng bá hình ảnh Huế không chỉ là điểm đến di sản, văn hóa mà còn là trung tâm ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm không gian ẩm thực đặc trưng của Huế và các vùng miền, tham gia Liên hoan Bún bò Huế toàn quốc cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật.

Điểm nhấn đáng chú ý của sự kiện là hoạt động xác lập kỷ lục “Sự kiện chế biến, quảng diễn món Bún bò Huế phục vụ cho nhiều người cùng thưởng thức nhất tại một thời điểm, góp phần tôn vinh và quảng bá tinh hoa ẩm thực Huế trong chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực”.

Hoạt động này dự kiến diễn ra vào chiều 25/7, được kỳ vọng tạo dấu ấn đặc biệt, góp phần đưa món bún bò Huế tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế.

Cùng ngày, chương trình sẽ tổ chức show diễn “Bún bò Huế - Huyền tích Vân Cù và bản giao hưởng Hương Ngự”, tái hiện câu chuyện văn hóa, lịch sử gắn với món ăn nổi tiếng của vùng đất cố đô.

Ngoài ra, trong 4 ngày diễn ra sự kiện, du khách còn được tham gia các hoạt động check-in, thưởng thức ẩm thực tại các gian hàng, xem biểu diễn nghệ thuật và trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng.

Sở Du lịch TP.Huế và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm Bún Hằng Nga, đồng thời ra mắt sản phẩm mới Bún sấy khô Hằng Nga vào ngày 24/7.

Trước thời điểm diễn ra họp báo, Sở Du lịch TP.Huế và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cũng ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030. Theo đó, Acecook Việt Nam trở thành đơn vị đồng hành chiến lược trong các hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển thương hiệu du lịch ẩm thực Huế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kaneda Hiroki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng chương trình Huế - Kinh đô ẩm thực 2026 không chỉ là hoạt động quảng bá sản phẩm mà còn thể hiện cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc lan tỏa giá trị ẩm thực Huế.

“Thông qua các sản phẩm ăn liền chất lượng, tiện lợi và hiện đại, chúng tôi mong muốn tinh hoa bún bò Huế có thể đến gần hơn với người tiêu dùng, được thưởng thức mọi lúc, mọi nơi nhưng vẫn giữ trọn hương vị truyền thống”, ông Kaneda Hiroki chia sẻ.

Theo Sở Du lịch TP.Huế, chương trình được tổ chức nhằm nâng tầm thương hiệu bún bò Huế, đưa món ăn mang đậm bản sắc cố đô trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch tiêu biểu, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực khu vực và thế giới.

Qua đó, Huế tiếp tục lan tỏa niềm tự hào về di sản ẩm thực Việt Nam, góp phần xây dựng và củng cố thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực.