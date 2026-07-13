Huế mở "làn xanh", xử lý vướng mắc cho doanh nghiệp trong 48 giờ để thúc đẩy tăng trưởng

Ngày 13/7, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP.Huế La Phúc Thành cho biết, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của TP.Huế ước tăng 8,33%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 40.753 tỷ đồng.

UBND TP.Huế tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm. Ảnh: Ngọc Minh.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm, thành phố cần tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, huy động hiệu quả các nguồn lực và khai thác tối đa dư địa phát triển của từng ngành, lĩnh vực.

Theo kịch bản tăng trưởng, các động lực chủ yếu trong 6 tháng cuối năm tiếp tục đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, du lịch, thương mại, nông nghiệp và đầu tư công.

Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ các cơ sở sản xuất nâng cao công suất, thúc đẩy tiến độ các dự án công nghiệp và xây dựng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Để tạo động lực cho tăng trưởng, Sở Tài chính đề xuất tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đẩy nhanh xử lý các khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện các quy hoạch quan trọng nhằm thu hút nguồn lực đầu tư.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tiếp tục triển khai cơ chế "làn xanh" và "48 giờ xử lý vướng mắc" cho doanh nghiệp; đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, đồng thời hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Huế để tạo quỹ dự án phục vụ thu hút đầu tư.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã phân tích những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Các ý kiến tập trung vào việc tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ triển khai dự án; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc đồng bộ, hiệu quả.

Đối với lĩnh vực du lịch - dịch vụ, TP.Huế sẽ tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, di sản, cảnh quan và lợi thế của đô thị Festival; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và thu hút các dòng khách có khả năng chi tiêu cao.

Song song đó, các ngành, địa phương sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu trong quản lý, dự báo và điều hành kinh tế; nghiên cứu phát triển các sản phẩm gắn với kinh tế số, kinh tế di sản; khai thác hiệu quả các nguồn thu từ thương mại, dịch vụ và du lịch.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các đại biểu đề nghị tiếp tục cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng và khả năng cạnh tranh; phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng; mở rộng hoạt động chế biến nông, thủy sản và chủ động các phương án ứng phó thiên tai để bảo đảm ổn định sản xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh đề nghị các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Các địa phương, đơn vị cần tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để bảo đảm các công trình, dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, toàn thành phố phải phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt và linh hoạt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Huế vẫn còn nhiều tiềm năng và dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và kinh tế số. Vì vậy, các sở, ngành và địa phương cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026, cụ thể hóa bằng chương trình hành động của từng đơn vị, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn với tiến độ và kết quả thực hiện theo từng tháng, từng quý.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, nhận diện đầy đủ các dư địa tăng trưởng; xây dựng kịch bản điều hành phù hợp với tình hình thực tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công, đặc biệt là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu xây dựng và các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò của các ban chỉ đạo, tổ công tác trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết các khó khăn về thủ tục, đất đai, quy hoạch và đầu tư, qua đó huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026.