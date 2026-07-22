Huế mở rộng 18 mỏ, đấu giá thêm 7 mỏ khoáng sản, quyết ngăn đầu cơ, găm hàng vật liệu xây dựng

UBND TP.Huế vừa ban hành kế hoạch quản lý, khai thác khoáng sản bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng đối với các công trình, dự án trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở thực hiện Kết luận số 310-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, hướng đến mục tiêu chủ động nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ rà soát, dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng thông thường, phân bổ hợp lý nguồn cung từ các mỏ khoáng sản đang hoạt động, bảo đảm cân đối giữa nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và sử dụng khoáng sản theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, dự án trọng điểm của thành phố, công trình phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu và các công trình an sinh xã hội.

Đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường, hiện TP.Huế có 18 mỏ còn hiệu lực, trong đó 15 mỏ đang hoạt động, 1 mỏ chưa hoạt động và 2 mỏ tạm dừng khai thác. Tổng diện tích cấp phép hơn 107 ha, trữ lượng phê duyệt hơn 35 triệu m³ (thể tự nhiên), công suất khai thác khoảng 1,75 triệu m³ mỗi năm.

Ngoài ra, 3 mỏ đã được nâng công suất theo Nghị quyết 66.4/2026/NQ-CP, bổ sung thêm khoảng 360.000m³ đá phục vụ các dự án trọng điểm.

Theo đánh giá của UBND TP.Huế, tổng nguồn đá từ các mỏ đang hoạt động và các mỏ dự kiến cấp phép trong thời gian tới có khả năng cung cấp hơn 49,2 triệu m³ (thể tự nhiên), tương đương khoảng 72,67 triệu m³ nguyên khai.

Đáng chú ý, thành phố sẽ triển khai thăm dò mở rộng toàn bộ 18 mỏ đá đang còn hiệu lực theo quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản. Tổng diện tích mở rộng dự kiến khoảng 61,17 ha với trữ lượng bổ sung khoảng 21,55 triệu m³.

Theo tính toán, nhu cầu đá xây dựng cho tất cả các dự án trên địa bàn năm 2026 vào khoảng 3,932 triệu m³, trong khi công suất khai thác chỉ đạt khoảng 2,431 triệu m³, thiếu khoảng 1,5 triệu m³.

Huế tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị gần 50 ha, quy mô hơn 2.200 căn nhà ở

Trong giai đoạn 2027-2030, khi các mỏ mới được đưa vào khai thác, tổng nguồn cung dự kiến đạt khoảng 72,67 triệu m³, cao hơn nhiều so với nhu cầu khoảng 16,24 triệu m³.

Để bảo đảm nguồn cung, TP.Huế sẽ tổ chức ký kết cung ứng vật liệu giữa các doanh nghiệp khai thác với các dự án, đồng thời đấu giá quyền khai thác 3 mỏ đá mới tại xã Lộc An, xã Khe Tre và phường Kim Long trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Đối với đất làm vật liệu san lấp, hiện toàn thành phố có 18 mỏ, gồm 13 mỏ đang hoạt động và 5 mỏ chưa hoạt động với tổng trữ lượng hơn 29 triệu m³. Sau khi tính toán trữ lượng còn lại của các mỏ đang khai thác cùng các mỏ dự kiến cấp phép, tổng khả năng cung cấp đất san lấp đạt khoảng 68 triệu m³ nguyên khai.

Nhu cầu sử dụng đất san lấp được dự báo rất lớn. Riêng năm 2026, tổng nhu cầu khoảng 15,164 triệu m³ nhưng khả năng cung ứng chỉ khoảng 5,92 triệu m³, thiếu hơn 9,24 triệu m³.

Trong giai đoạn 2027-2030, tổng nhu cầu đất san lấp lên tới khoảng 108,575 triệu m³, trong khi nguồn cung dự kiến chỉ khoảng 68 triệu m³, thiếu hơn 40,57 triệu m³.

Để giải quyết bài toán này, TP.Huế sẽ đẩy nhanh cấp phép các khu vực khai thác theo cơ chế đặc thù, khảo sát thêm nhiều khu vực ngoài quy hoạch để bổ sung nguồn vật liệu, đồng thời tổ chức đấu giá 4 mỏ đất tại phường Phú Bài với tổng trữ lượng dự kiến hơn 12 triệu m³.

Bên cạnh đó, thành phố cũng khảo sát nhiều khu vực mới tại Phong Điền, Hương Trà, Kim Long, Thủy Xuân, Hương Thủy, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, A Lưới và Nam Đông nhằm tạo thêm nguồn vật liệu phục vụ các dự án lớn trong thời gian tới.

Đối với cát làm vật liệu xây dựng, hiện TP.Huế chỉ có một mỏ đang được cấp phép khai thác với trữ lượng còn lại khá hạn chế, trong khi nhu cầu sử dụng rất lớn.

Theo dự báo, năm 2026 thành phố cần khoảng 1,816 triệu m³ cát nhưng nguồn cung hiện chỉ hơn 10.500m³. Giai đoạn 2027-2030, nhu cầu khoảng 8,71 triệu m³, trong khi trữ lượng còn lại của mỏ hiện hữu chỉ hơn 13.000m³.

Huế quy hoạch thêm khu công nghiệp gần 945 ha, tạo quỹ đất lớn đón nhà đầu tư

Để bổ sung nguồn cát, thành phố sẽ cấp phép khai thác tại các xã A Lưới phục vụ các dự án trọng điểm; nghiên cứu nạo vét lòng sông, suối, hồ thủy lợi kết hợp thu hồi khoáng sản; đồng thời khai thác cát, sỏi tại các hồ thủy điện như Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch theo đúng quy định nhằm vừa tận dụng tài nguyên, vừa bảo đảm an toàn hồ đập.

Ngoài các giải pháp về khai thác, TP.Huế cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường công bố giá vật liệu xây dựng hằng tháng; kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

các địa phương trên địa bàn sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép, vận chuyển và kinh doanh vật liệu xây dựng không đúng quy định, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn thành phố...