Huế mở tour thuyền điện “xanh” xuyên 3 dòng sông, lần đầu đánh thức sông Ngự Hà

TP.Huế vừa đưa vào vận hành thử nghiệm tuyến du lịch thuyền điện trên các dòng sông sông Hương, sông Đông Ba và đặc biệt là sông Ngự Hà – dòng sông gắn liền với Kinh thành Huế.

TP.Huế ra mắt thuyền điện không khói, mở hành trình khám phá sông di sản.

Đây là lần đầu tiên sông Ngự Hà được khai thác du lịch bằng phương tiện thân thiện môi trường, mở ra hành trình trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Dự án do Công ty Feniko triển khai, đánh dấu sự xuất hiện của mô hình thuyền điện “xanh” đầu tiên tại Việt Nam.

Các thuyền điện Eboat vận hành không khói, không tiếng ồn, mang lại cảm giác êm ái, thư thái. Du khách có thể chậm rãi ngắm nhìn vẻ đẹp trầm mặc của hệ thống sông cổ kính, đồng thời khám phá những dấu tích lịch sử của Kinh thành Huế từ một góc nhìn khác biệt.

Điểm nhấn của tuyến là hành trình xuyên suốt ba dòng sông, đặc biệt đoạn qua sông Ngự Hà – khu vực từng giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ và cảnh quan Hoàng thành Huế. Việc đưa tuyến du lịch này vào khai thác không chỉ góp phần “đánh thức” dòng chảy di sản, mà còn bổ sung sản phẩm du lịch đặc sắc, giàu giá trị văn hóa cho Huế.

Ngồi thuyền điện dạo sông Ngự Hà là trải nghiệm mới lạ giữa lòng Kinh thành Huế.

Theo kế hoạch, tour ban ngày kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, khởi hành từ 7h đến 18h, đưa du khách khám phá trọn tuyến sông Hương – Đông Ba – Ngự Hà. Tour ban đêm kéo dài 1 giờ, hoạt động từ 19h đến 21h, xuất phát từ bến Tòa Khâm đến cầu Nguyễn Hoàng, mang đến trải nghiệm ngắm cảnh sông nước về đêm đầy thi vị.

Giá vé được công bố từ 160.000 đồng/người lớn và 120.000 đồng/trẻ em, đã bao gồm nước uống và quà tặng. Đáng chú ý, toàn bộ hành trình hướng đến tiêu chí du lịch xanh, hạn chế rác thải nhựa và sản phẩm dùng một lần, góp phần bảo vệ môi trường.

Việc đưa vào vận hành tuyến thuyền điện không chỉ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đường thủy, mà còn thể hiện nỗ lực đổi mới của Huế trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến “êm ái – thân thiện – tinh tế”.