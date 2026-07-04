Huế mời đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp hơn 1.700 tỷ đồng, rộng 225 ha

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế vừa ban hành công văn thông báo mời mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn – Khu số 02.

Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, với quy mô sử dụng đất khoảng 225 ha. Các chỉ tiêu kiến trúc xây dựng sẽ tuân thủ theo quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp La Sơn đã được phê duyệt.

Ảnh minh họa.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.706,9 tỷ đồng, tương đương hơn 68,2 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư tối thiểu 15% tổng vốn đầu tư, phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Sơ bộ chi phí thực hiện dự án khoảng 1.516 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tạm tính gần 191 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại khu đất thuộc quy hoạch Khu công nghiệp La Sơn, xã Hưng Lộc, TP.Huế.

Về hiện trạng sử dụng đất, khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất rừng sản xuất trồng, với diện tích khoảng 189,64 ha, chiếm hơn 84% tổng diện tích. Phần còn lại là đất nghĩa trang, đất trồng cây lâu năm, đất giao thông, đất mặt nước và một phần nhỏ đất ở nông thôn.

Lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan dự án gần 200 tỷ đồng chậm tiến độ

Ngoài ra, khu vực dự án có hạ tầng giao thông khá thuận lợi khi nằm gần các trục kết nối quan trọng như cao tốc Cam Lộ – La Sơn, quốc lộ 1, tỉnh lộ 14B, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam trong quy hoạch, cùng hệ thống cảng biển Chân Mây – Thuận An và sân bay quốc tế Phú Bài.

Về hạ tầng kỹ thuật, nguồn điện cấp cho dự án được đấu nối từ tuyến 110kV hiện trạng, đồng thời dự kiến xây dựng mới trạm biến áp 110/22kV công suất 2x63MVA. Nguồn nước sạch được lấy từ hệ thống cấp nước TP.Huế, thông qua Nhà máy nước Lộc Bổn đang đầu tư xây dựng. Hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp được quy hoạch công suất 8.100 m³/ngày đêm.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà nước cho thuê đất. Tiến độ xây dựng và đưa công trình vào khai thác không quá 3 năm kể từ thời điểm được bàn giao đất.