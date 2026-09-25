Huế mời Sun Group nghiên cứu loạt “điểm vàng” du lịch, từ không gian di sản, sông Hương đến Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 25/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group do ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, các sở, ban, ngành và địa phương của TP.Huế giới thiệu một số khu vực có tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch để Sun Group tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Trong đó, các khu vực ven biển được trao đổi về vị trí, điều kiện kết nối và định hướng phát triển, làm cơ sở để Tập đoàn tiếp tục khảo sát thực địa.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng giới thiệu tiềm năng phát huy giá trị các không gian di sản như Hổ Quyền, điện Kiến Trung, Cung An Định và Trấn Bình Đài.

Một số ý tưởng được gợi mở gồm ứng dụng công nghệ ánh sáng, tổ chức các chương trình trình diễn, bố trí không gian giới thiệu, trưng bày và phát triển dịch vụ trải nghiệm phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của từng địa điểm.

Theo Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh, TP.Huế có lợi thế về không gian phát triển, cảnh quan thiên nhiên cùng bề dày lịch sử, văn hóa. Thành phố cần phát huy những lợi thế này để xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang nét riêng của Huế và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của du khách.

Ông Lê Trí Thanh cho rằng việc liên kết Huế với Đà Nẵng và Quảng Trị sẽ góp phần hình thành trục du lịch di sản đặc sắc của miền Trung.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Theo đó, liên kết vùng cần được cụ thể hóa bằng các tuyến, điểm và sản phẩm du lịch kết nối thế mạnh của từng địa phương. Huế phát huy lợi thế về di sản, cảnh quan và văn hóa; đồng thời tăng cường hợp tác với các địa phương lân cận để mở rộng thị trường, thu hút du khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Đáng chú ý, đối với sông Hương, ông Lê Trí Thanh đề nghị Sun Group nghiên cứu tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ trên mặt nước, dọc hai bên bờ và tại những điểm kết nối với Kinh thành Huế, các di tích.

Thành phố đang định hướng phát triển hệ thống bến thuyền, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên sông vào ban ngày và ban đêm. Ông Lê Trí Thanh gợi mở Sun Group khảo sát các ý tưởng về dịch vụ trên sông, không gian ven sông và ứng dụng công nghệ ánh sáng phù hợp, qua đó tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách.

Ông Lê Trí Thanh đánh giá Sun Group là nhà đầu tư lớn, có kinh nghiệm trong phát triển các sản phẩm du lịch, dịch vụ. Ông đề nghị Sun Group nghiên cứu những thế mạnh và các địa điểm được thành phố giới thiệu, từ đó đề xuất những ý tưởng phù hợp với định hướng phát triển của Huế.

Ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Ông Nguyễn Văn Bình- Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung chia sẻ những đánh giá ban đầu về cảnh quan, di sản và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của TP.Huế, trong đó có khu vực Chân Mây - Lăng Cô.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, TP.Huế có điều kiện để hình thành thêm các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Sun Group sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin và khảo sát thực địa tại những địa điểm được giới thiệu để có cơ sở đề xuất hướng nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục cung cấp thông tin, phối hợp với Sun Group trong quá trình tìm hiểu và khảo sát thực địa.

Sau bước khảo sát, TP.Huế và Sun Group sẽ tiếp tục làm việc để trao đổi cụ thể hơn về những địa điểm, ý tưởng mà doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu.