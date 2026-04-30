Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Chiều 29/4, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm chương trình mở cửa Đại Nội về đêm và công tác đảm bảo môi trường du lịch trên địa bàn.

Chương trình Đại Nội về đêm ở TP.Huế thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Xuân Đạt.

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương cùng Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch đã đánh giá bước đầu hiệu quả của chương trình “Đại Nội về đêm” – sản phẩm mới đang thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quá trình vận hành.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, hoạt động về đêm tại Đại Nội cần được hoàn thiện theo lộ trình rõ ràng, bảo đảm tính lan tỏa. Bên cạnh không gian văn hóa nghệ thuật, cần phát triển thêm các hoạt động thương mại phù hợp như khu bán hàng lưu niệm, quà tặng đặc trưng; đồng thời tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Các hiệp hội du lịch, khách sạn, lữ hành nhận định chương trình có nhiều tiềm năng, song cần cải thiện công tác tổ chức và chất lượng dịch vụ. Một số vấn đề được đề cập như tình trạng quá tải khi mua vé, hiệu quả hệ thống quét mã QR còn hạn chế, cần phân luồng khách hợp lý.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất phát triển thêm các sản phẩm kinh tế đêm như ẩm thực, trải nghiệm, trò chơi tương tác và tăng cường liên kết điểm đến. Nhiều đơn vị cũng bày tỏ sẵn sàng phối hợp khảo sát, xây dựng và quảng bá sản phẩm trong thời gian tới.

TP.Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế về đêm, với tổng kinh phí dự kiến hơn 80 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Đạt.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh việc phát triển sản phẩm du lịch mới phải có trọng tâm, trong đó tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình “Đại Nội về đêm” để trở thành sản phẩm đặc trưng của Huế.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị chú trọng đảm bảo môi trường du lịch, an ninh trật tự; xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chèo kéo, gây phiền hà cho du khách. Đồng thời, định hướng mở rộng không gian Đại Nội về đêm gắn với chiếu sáng nghệ thuật, tạo điểm nhấn cho cảnh quan và trải nghiệm.

Về truyền thông, TP.Huế sẽ triển khai đồng bộ, sớm cung cấp thông tin về các chương trình, sự kiện để người dân, doanh nghiệp và du khách chủ động tiếp cận, đồng thời công khai số liệu du lịch và đẩy mạnh bán vé trực tuyến tại các điểm di tích.

Trong định hướng dài hạn, thành phố phát triển kinh tế đêm gắn với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và hàng lưu niệm, chú trọng phát huy giá trị ẩm thực cung đình, văn hóa áo dài và các sản phẩm đặc trưng. Một số không gian như tuyến đường Hai Bà Trưng, phố đi bộ cũng được nghiên cứu mở lại nhằm tạo thêm điểm đến phục vụ người dân và du khách vào ban đêm.

Đáng chú ý, TP.Huế đang nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng nghệ thuật khu vực Kinh thành Huế về đêm, với tổng kinh phí dự kiến hơn 80 tỷ đồng, giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế làm chủ đầu tư.

Theo định hướng, hệ thống chiếu sáng sẽ tập trung vào không gian bên trong Đại Nội, đường 23/8 trước Ngọ Môn và các tuyến xung quanh Kinh thành, hướng đến chiếu sáng đồng bộ toàn khu vực. Lãnh đạo thành phố cho rằng, hạ tầng chiếu sáng là yếu tố then chốt để “đánh thức” di sản về đêm, tạo diện mạo mới và thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển…