Huế: Nhà thầu thi công chậm tiến độ bị phạt hơn 856 triệu đồng, cắt hợp đồng

Ngày 7/9, theo tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh do thi công chậm tiến độ dự án.

Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh là một trong các nhà thầu thi công gói thầu số 10 thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc học Huế". Dự án có tổng mức đầu tư gần 16,3 tỷ đồng.

Thi công chậm tiến độ gói thầu số 10 thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc học Huế", nhà thầu Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh bị xử phạt hơn 856 triệu đồng và chấm dứt hợp đồng. Ảnh: V.T.

Theo kế hoạch, dự án được khởi công từ tháng 9/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành, trong khi giá trị khối lượng công việc nhà thầu chưa thực hiện còn hơn 6,9 tỷ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế, nguyên nhân chậm tiến độ có phần chủ quan từ phía nhà thầu, với thời gian trễ gần 140 ngày.

Với vi phạm này, chủ đầu tư đã quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh hơn 835 triệu đồng.

Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã bị xử phạt hơn 21 triệu đồng vì vi phạm tiến độ tại chính dự án.

Như vậy, tổng số tiền Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh bị xử phạt do chậm tiến độ tại dự án "Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc học Huế" là hơn 856 triệu đồng.

Không chỉ xử phạt, chủ đầu tư còn quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh và lựa chọn đơn vị thi công khác nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng mục của dự án.



