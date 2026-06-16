Huế phê duyệt 3 khu đất tổng diện tích hơn 9 ha xây dựng nhà ở xã hội

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí các khu đất đã được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030.

Theo quyết định, có 3 khu đất được đưa vào danh mục phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 9,17 ha, gồm 2 khu tại xã Chân Mây - Lăng Cô và 1 khu tại phường Hương Thủy.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, khu đất thứ nhất là lô B1 và B2 thuộc Khu tái định cư Lập An, xã Chân Mây - Lăng Cô, có diện tích khoảng 1 ha. Khu đất này được quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho thuê theo quy định, với mật độ xây dựng tối đa 50%, chiều cao công trình tối đa 9 tầng và hệ số sử dụng đất không quá 4,5 lần.

Khu thứ hai nằm tại khu vực cầu Bù Lu, xã Chân Mây - Lăng Cô, có diện tích khoảng 5 ha. Dự án dự kiến có mật độ xây dựng tối đa 50%, chiều cao tối đa 10 tầng và hệ số sử dụng đất không quá 5 lần.

Khu đất này hiện có khoảng 25 thửa đất nông nghiệp do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng; 2 thửa đất có nhà ở và 2 thửa đất nghĩa trang, nghĩa địa do UBND xã quản lý.

Khu thứ ba nằm tại phường Hương Thủy, có diện tích khoảng 3,17 ha. Khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật xung quanh bảo đảm thuận lợi để triển khai dự án. Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội tại đây có mật độ xây dựng tối đa 35%, chiều cao tối đa 9 tầng và hệ số sử dụng đất không quá 3,15 lần.

Các khu đất nêu trên hiện đang được các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch làm cơ sở kêu gọi đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

UBND TP.Huế giao Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ của các nhà đầu tư quan tâm, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng đồng thời có trách nhiệm rà soát nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn, xác định rõ cơ sở pháp lý và sự cần thiết của từng vị trí khu đất nhằm bảo đảm tính khả thi, đồng bộ khi cập nhật vào các quy hoạch liên quan và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố.