Huế quy hoạch thêm khu công nghiệp gần 945 ha, tạo quỹ đất lớn đón nhà đầu tư

Ngày 20/7, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp số 5 thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Theo đơn vị lập quy hoạch, Khu công nghiệp số 5 có quy mô khoảng 944,73 ha, được xây dựng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển không gian công nghiệp của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô theo quy hoạch chung và các quy hoạch cấp trên.

Phối cảnh minh họa tổng thể Khu công nghiệp số 5 tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Khu vực quy hoạch được đánh giá có nhiều lợi thế về kết nối giao thông, cảng biển, hệ thống logistics và quỹ đất phát triển công nghiệp quy mô lớn. Đây cũng là khu vực phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp sinh thái, công nghiệp chế biến - chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics.

Theo định hướng, Khu công nghiệp số 5 sẽ trở thành khu công nghiệp tổng hợp hiện đại ở phía Nam Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, gắn kết chặt chẽ với Cảng Chân Mây và trung tâm logistics, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - xuất nhập khẩu đồng bộ.

Đồ án ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, chế biến - chế tạo và các ngành công nghiệp sạch. Đồng thời, khuyến khích áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng nước, xử lý chất thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường quốc gia, bảo đảm phát triển bền vững.

Việc hình thành Khu công nghiệp số 5 được kỳ vọng sẽ tạo quỹ đất công nghiệp tập trung với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cũng như TP.Huế.

Theo đơn vị tư vấn, trong phạm vi lập quy hoạch hiện có khoảng 3.000 người sinh sống, chủ yếu tại các thôn Thủy Yên Hạ, Thủy Dương (cũ) và một phần thôn Trung Kiền, xã Chân Mây - Lăng Cô. Người dân trong khu vực chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và khai thác lâm nghiệp.

Tại hội nghị, việc lấy ý kiến cộng đồng được xác định là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình lập quy hoạch, đồng thời tạo sự đồng thuận của người dân trước khi hoàn thiện đồ án trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Khi được triển khai, Khu công nghiệp số 5 được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao và các dịch vụ hỗ trợ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và TP.Huế đến năm 2045.