Huế sắp có khu đô thị 19.680 tỷ đồng với 2.700 căn nhà tại Dương Nỗ và Mỹ Thượng

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng, thuộc Khu C – Đô thị mới An Vân Dương.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 150,85 ha, được triển khai tại phường Dương Nỗ và phường Mỹ Thượng, thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu C – Đô thị mới An Vân Dương.

Phối cảnh một dự án khu đô thị tại Khu đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế. Ảnh: CTV.

Theo quy mô được xác định, khu đô thị này dự kiến có dân số khoảng 9.780 người, với khoảng 2.700 căn nhà, gồm nhà ở thấp tầng, nhà ở và dịch vụ và chung cư nhà ở xã hội.

Dự án còn bố trí 3 khu dịch vụ cao tầng từ 20-25 tầng, 2 khu dịch vụ thấp tầng 5 tầng cùng hệ thống trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, công viên cây xanh và quảng trường.

Tổng diện tích xây dựng tối đa của dự án khoảng 319.100m², trong đó diện tích xây dựng nhà ở khoảng 284.860m² và các công trình dịch vụ, giáo dục khoảng 34.240m².

Tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 1,958 triệu m², gồm khoảng 1,494 triệu m² sàn nhà ở và 464.440m² sàn các công trình dịch vụ, giáo dục.

Đáng chú ý, dự án có bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội với diện tích khoảng 3,22 ha tại các lô đất ký hiệu XH2 và XH3. Tuy nhiên, hồ sơ xác định diện tích này chưa đảm bảo tỷ lệ nhà ở xã hội theo quy định.

Do đó, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất nhà ở xã hội theo quy định. Trường hợp cần thiết, nhà đầu tư sẽ phải lấy thêm quỹ đất ở thấp tầng trong phạm vi dự án để bảo đảm tỷ lệ 20% quỹ đất ở thuần của dự án dành cho nhà ở xã hội.



Sơ bộ tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 19.680,5 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án khoảng 19.319,5 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 361 tỷ đồng.

Dự án được phân kỳ thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích khoảng 101,17 ha, nằm về phía đông đường 100m (đường Võ Nguyên Giáp) và một phần khu đất phía nam đường 40m. Nhà đầu tư sẽ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích dự án 150,85 ha, đồng thời đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên diện tích 101,17ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến giai đoạn 1 khoảng 11.464,16 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 11.103 tỷ đồng và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 361 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 có diện tích khoảng 49,68 ha, nằm về phía tây và tây Bắc đường Võ Nguyên Giáp. Giai đoạn này dự kiến đầu tư các khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trường mầm non, khu dịch vụ cao tầng và dịch vụ thấp tầng.

Tổng vốn đầu tư dự kiến giai đoạn 2 khoảng 8.216,36 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đặc biệt, hồ sơ yêu cầu nhà đầu tư ưu tiên triển khai xây dựng nhà ở xã hội thuộc phạm vi dự án, phù hợp với yêu cầu đối với chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 144 tháng, tương đương 12 năm, kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Riêng tiến độ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật không quá 48 tháng kể từ ngày nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.