Nhịp sống miền Trung

Huế sắp có ký túc xá 425 tỷ đồng cho khoảng 1.200 sinh viên

+ aA -
Trần Hòe
19/09/2026 09:47 GMT +7
Dự án ký túc xá tại khu quy hoạch Đại học Huế có vốn đầu tư dự kiến 425 tỷ đồng, quy mô 288 phòng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.200 sinh viên.

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định số 3066/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu ký túc xá sinh viên tại khu quy hoạch Đại học Huế.

Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 8.254m² tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP.Huế.

Một góc khu quy hoạch Đại học Huế. Ảnh: T.H. 

Theo quyết định, công trình ký túc xá này dự kiến có khoảng 288 phòng, phục vụ khoảng 1.200 sinh viên, bình quân 4 người/phòng. Ký túc xá được thiết kế theo dạng chung cư, cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng không quá 40%.

Bãi đỗ xe sẽ được nghiên cứu, bố trí phù hợp với quy mô sinh viên và các quy chuẩn hiện hành.

Công trình được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ký túc xá, với mức độ đầu tư hoàn thành đạt 95%.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 425 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến 0 đồng.

Trong tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư dự kiến bố trí khoảng 85 tỷ đồng vốn tự có, tương đương tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư. Khoảng 340 tỷ đồng còn lại, tương đương tối đa 80%, được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Trường hợp chậm bàn giao đất, thời gian hoạt động được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Thời gian thực hiện dự án không quá 30 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo UBND TP.Huế, dự án hướng đến hình thành quỹ nhà ở ký túc xá hiện đại, an toàn, tiện nghi với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho sinh viên tại khu vực Đại học Huế.

Dự án thuộc loại hình cơ sở dịch vụ nhà ở cho học sinh, sinh viên đáp ứng tiêu chí xã hội hóa và có thể được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định.

Dự án được miễn tiền sử dụng đất trong 15 năm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Tham khảo thêm
Quảng cáo bán chim trời trên Facebook, quán nhậu ở Huế bị xử phạt

Quảng cáo bán chim trời trên Facebook, quán nhậu ở Huế bị xử phạt

Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh: Phải trả lời được du khách đến Huế “đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì”

Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh: Phải trả lời được du khách đến Huế “đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì”

Tags:

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với giáo sư Trần Thanh Vân, giáo sư Lê Kim Ngọc tại Gia Lai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với giáo sư Trần Thanh Vân, giáo sư Lê Kim Ngọc tại Gia Lai

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn” để chống thất thu thuế

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn” để chống thất thu thuế

Yến sào Khánh Hòa tài trợ 2,5 tỷ đồng và các dòng sản phẩm cho đội bóng chuyền Khánh Hòa

Yến sào Khánh Hòa tài trợ 2,5 tỷ đồng và các dòng sản phẩm cho đội bóng chuyền Khánh Hòa

Các phường phía Nam thành phố Đà Nẵng hướng tới chuyển đổi số vì người dân, mỗi người dân là một công dân số

Các phường phía Nam thành phố Đà Nẵng hướng tới chuyển đổi số vì người dân, mỗi người dân là một công dân số

Từ sự chung tay của Agribank Đắk Lắk, cựu giao liên có mái nhà kiên cố

Từ sự chung tay của Agribank Đắk Lắk, cựu giao liên có mái nhà kiên cố

Chủ tịch TP.Huế định hướng khai thác không gian ven sông An Cựu, sông Như Ý phục vụ du lịch, dịch vụ

Chủ tịch TP.Huế định hướng khai thác không gian ven sông An Cựu, sông Như Ý phục vụ du lịch, dịch vụ

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với giáo sư Trần Thanh Vân, giáo sư Lê Kim Ngọc tại Gia Lai

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với giáo sư Trần Thanh Vân, giáo sư Lê Kim Ngọc tại Gia Lai

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn” để chống thất thu thuế

Huế phát động “Mua hàng lấy hóa đơn” để chống thất thu thuế

Yến sào Khánh Hòa tài trợ 2,5 tỷ đồng và các dòng sản phẩm cho đội bóng chuyền Khánh Hòa

Yến sào Khánh Hòa tài trợ 2,5 tỷ đồng và các dòng sản phẩm cho đội bóng chuyền Khánh Hòa

Các phường phía Nam thành phố Đà Nẵng hướng tới chuyển đổi số vì người dân, mỗi người dân là một công dân số

Các phường phía Nam thành phố Đà Nẵng hướng tới chuyển đổi số vì người dân, mỗi người dân là một công dân số