Huế sắp có ký túc xá 425 tỷ đồng cho khoảng 1.200 sinh viên

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định số 3066/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu ký túc xá sinh viên tại khu quy hoạch Đại học Huế.

Dự án được triển khai trên khu đất khoảng 8.254m² tại đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu, TP.Huế.

Một góc khu quy hoạch Đại học Huế. Ảnh: T.H.

Theo quyết định, công trình ký túc xá này dự kiến có khoảng 288 phòng, phục vụ khoảng 1.200 sinh viên, bình quân 4 người/phòng. Ký túc xá được thiết kế theo dạng chung cư, cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng không quá 40%.

Bãi đỗ xe sẽ được nghiên cứu, bố trí phù hợp với quy mô sinh viên và các quy chuẩn hiện hành.

Công trình được xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ký túc xá, với mức độ đầu tư hoàn thành đạt 95%.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 425 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến 0 đồng.

Trong tổng vốn đầu tư, nhà đầu tư dự kiến bố trí khoảng 85 tỷ đồng vốn tự có, tương đương tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư. Khoảng 340 tỷ đồng còn lại, tương đương tối đa 80%, được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Trường hợp chậm bàn giao đất, thời gian hoạt động được tính từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Thời gian thực hiện dự án không quá 30 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo UBND TP.Huế, dự án hướng đến hình thành quỹ nhà ở ký túc xá hiện đại, an toàn, tiện nghi với chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định cho sinh viên tại khu vực Đại học Huế.

Dự án thuộc loại hình cơ sở dịch vụ nhà ở cho học sinh, sinh viên đáp ứng tiêu chí xã hội hóa và có thể được hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định.

Dự án được miễn tiền sử dụng đất trong 15 năm nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.