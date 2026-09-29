Huế sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh vừa ký ban hành các quyết định chuyển giao Trung tâm Công nghệ thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ, đông thời thành lập Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo quyết định, từ ngày 1/10/2026, Trung tâm Công nghệ thông tin TP.Huế thuộc UBND thành phố được chuyển giao sang Sở Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm Công nghệ thông tin TP.Huế thuộc UBND thành phố được chuyển giao sang Sở Khoa học và Công nghệ. Ảnh: HueCIT.

Sau khi chuyển giao, Trung tâm Công nghệ thông tin TP.Huế là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm thực hiện chức năng khai thác, cung cấp, chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số; phát triển chính quyền số; đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Công nghệ thông tin TP.Huế có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Tư vấn, thiết kế và sản xuất; Phòng Đào tạo và bồi dưỡng; Phòng Kinh doanh - Dịch vụ. Công viên Phần mềm Huế (Hue Software Park - HueSP) trực thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin TP.Huế.

UBND TP.Huế giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ thông tin TP.Huế để trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Cũng từ ngày 1/10/2026, Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Huế được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển và Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Trung tâm mới là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn cho Thành ủy, UBND thành phố về định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ trên địa bàn.

Đơn vị đồng thời triển khai nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thực hiện các hoạt động về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ; hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, giám định sản phẩm, hàng hóa, năng suất, mã số mã vạch.

Trung tâm còn có nhiệm vụ vận hành phòng thí nghiệm dùng chung về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thành phố.

Về cơ cấu, Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc; gồm 4 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội, Phòng Kiểm định - Thử nghiệm và Phòng Tư vấn - Dịch vụ. Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.Huế trực thuộc Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

UBND TP.Huế giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Nội vụ xây dựng quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động theo quy định.

