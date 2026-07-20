Huế siết chuẩn "ghế nóng" lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập

TP.Huế đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của UBND thành phố quy định tiêu chuẩn chức danh viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện Đảng ủy UBND thành phố quản lý.

Quy định này nhằm làm căn cứ trong công tác bổ nhiệm, quản lý, đánh giá đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND TP.Huế làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP.Huế về xử lý các dự án chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Minh.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng gồm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP.Huế (trừ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế) và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND thành phố.



Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, quản trị đối với viên chức giữ chức danh quản lý.

Dự thảo quy định người giữ chức danh quản lý phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, khả năng phân tích, dự báo, ra quyết định; đồng thời có năng lực cụ thể hóa chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, đội ngũ lãnh đạo phải có năng lực thực tiễn, phát hiện các vấn đề mới, những hạn chế, bất cập trong quá trình hoạt động để đề xuất giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đơn vị.

Dự thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu cán bộ quản lý phải "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, tạo ra kết quả cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, dự thảo yêu cầu người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp quản lý và chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.



Theo dự thảo, tiêu chuẩn chung về trình độ đối với viên chức quản lý gồm tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm, có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc tương đương.

Ngoài ra, người được bổ nhiệm phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo yêu cầu vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Dự thảo cũng yêu cầu người giữ chức danh quản lý có trình độ tin học phù hợp với vị trí việc làm, có trình độ ngoại ngữ phù hợp hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số trong những trường hợp công việc có liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số.



Đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khu vực thuộc UBND TP.Huế, ngoài các tiêu chuẩn chung, dự thảo yêu cầu phải có chuyên môn, am hiểu sâu về chủ trương, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý; thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ và cơ chế tổ chức hoạt động của đơn vị.

Người đứng đầu cũng phải có năng lực quản trị đơn vị theo hướng tự chủ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, tài sản công và các nguồn lực hợp pháp khác để phục vụ phát triển đơn vị.

Một yêu cầu quan trọng khác là đã từng giữ và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập khu vực thuộc UBND thành phố hoặc chức danh tương đương trở lên.

Đối với cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố, dự thảo yêu cầu phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung và đã kinh qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ trưởng phòng và tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập khu vực thuộc UBND thành phố hoặc chức danh tương đương trở lên.



Dự thảo cũng quy định các trường hợp chuyển tiếp nhằm bảo đảm tính ổn định trong quá trình thực hiện.

Theo đó, viên chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, quản lý nhà nước phải hoàn thiện trong thời hạn 36 tháng đối với tiêu chuẩn lý luận chính trị và 12 tháng đối với tiêu chuẩn quản lý nhà nước.

Một số trường hợp được xem xét miễn yêu cầu hoàn thiện như người còn dưới 36 tháng đến tuổi nghỉ hưu đối với tiêu chuẩn lý luận chính trị hoặc còn dưới 24 tháng đến tuổi nghỉ hưu đối với tiêu chuẩn quản lý nhà nước.

Trường hợp hết thời hạn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét cho thôi giữ chức vụ và bố trí công việc chuyên môn phù hợp.

UBND TP.Huế giao các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ quy định để cụ thể hóa tiêu chuẩn từng chức danh thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm phù hợp với vị trí việc làm, tính chất nghề nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ, nhưng không được thấp hơn quy định chung.

Dự thảo sau khi được ban hành sẽ là cơ sở quan trọng để TP.Huế chuẩn hóa đội ngũ viên chức lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công trong giai đoạn mới.