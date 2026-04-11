Huế siết giám sát đấu giá tài sản, ngăn thông đồng, dìm giá

UBND TP. Huế vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước và giám sát hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan trong hoạt động đấu giá, UBND TP. Huế yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường, xã quán triệt, thực hiện nghiêm quy định pháp luật khi lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Ảnh minh họa.

Trong đó, việc lựa chọn đơn vị đấu giá phải căn cứ đúng tiêu chí theo Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn, tuyệt đối không đặt thêm điều kiện trái quy định hoặc không liên quan đến năng lực, uy tín của tổ chức đấu giá.

Trong quá trình đánh giá, chấm điểm, các đơn vị phải rà soát kỹ các tổ chức từng có vi phạm đã bị cơ quan có thẩm quyền xử lý hoặc bị báo chí phản ánh. Đồng thời, tăng cường vai trò giám sát của người có tài sản đấu giá xuyên suốt quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ, nhất là ở các khâu bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phiên đấu giá, kể cả đấu giá trực tuyến.

UBND TP.Huế cũng yêu cầu chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Trường hợp xuất hiện dấu hiệu vi phạm, người có tài sản cần kịp thời yêu cầu dừng hoặc tạm dừng phiên đấu giá để xử lý, hạn chế rủi ro.

Sở Tư pháp được giao quán triệt các tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đặc biệt đối với các tài sản có giá trị lớn như quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như thông đồng, dìm giá, nâng giá, phải báo cáo ngay để có biện pháp xử lý phù hợp.

Sở Tư pháp cũng được giao chủ trì phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu giá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn TP. Huế phát sinh một số tồn tại. Một số cuộc đấu giá xuất hiện dấu hiệu nghi vấn thông đồng, dìm giá hoặc nâng giá gây nhiễu thị trường.

Công tác giám sát tại một số đơn vị chưa chặt chẽ, nhất là trong các khâu bán và tiếp nhận hồ sơ, tổ chức phiên đấu giá trực tuyến; việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá ở một số nơi còn lúng túng, chưa bám sát đầy đủ tiêu chí theo quy định…