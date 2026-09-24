Huế siết trách nhiệm người đứng đầu, xử lý mạnh tay cán bộ trì trệ, đùn đẩy, sợ sai

Ngày 24/9, UBND TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết của Thành ủy Huế về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Theo kế hoạch, UBND TP.Huế đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở có phẩm chất, năng lực, uy tín, cơ cấu hợp lý, chuyên nghiệp; có tư duy đổi mới, năng lực số và kỹ năng quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh.



Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Cựu, TP.Huế. Ảnh: P.A.C.

Một trong những nội dung đáng chú ý là UBND TP.Huế yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân nếu để xảy ra tình trạng cán bộ thuộc quyền quản lý nhũng nhiễu, né tránh trách nhiệm.

Kết quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ dưới quyền sẽ được lấy làm tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu theo tháng, quý và năm. Nội dung này được thực hiện thường xuyên từ năm 2026.

UBND TP.Huế cũng yêu cầu khắc phục tình trạng đánh giá cán bộ mang tính nể nang, cảm tính, cào bằng, chưa lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Việc đánh giá, xếp loại cán bộ hằng quý, hằng năm phải gắn trực tiếp với sản phẩm đầu ra, chất lượng công việc thực tế và mức độ hài lòng của người dân. Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường quản lý công việc trực tuyến, theo dõi tiến độ và chất lượng xử lý công việc của từng cán bộ.

Cán bộ trì trệ, đùn đẩy, sợ sai có thể bị thay thế

Kế hoạch của UBND TP.Huế nêu rõ, thành phố sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá cán bộ theo quý để tham mưu thay thế, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm hoặc điều chuyển đối với cán bộ có biểu hiện trì trệ, đùn đẩy, sợ sai, sợ va chạm hoặc để xảy ra sai phạm kéo dài. Nội dung này được thực hiện thường xuyên theo quý, 6 tháng và hằng năm.

Thành phố chủ động phát hiện, giao việc mới, việc khó, địa bàn phức tạp cho cán bộ trẻ có triển vọng để rèn luyện, thử thách; xây dựng phương án điều động cán bộ các sở, ban, ngành có chuyên môn phù hợp về công tác tại xã, phường nhằm giảm tải công việc cho cấp cơ sở và tạo điều kiện rèn luyện cán bộ trẻ.



Một nhiệm vụ khác được UBND TP.Huế đặt ra là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý cán bộ và thực thi công vụ.

UBND TP.Huế yêu cầu xây dựng hệ thống quản lý cán bộ trên nền tảng số, phấn đấu áp dụng văn bản điện tử và 100% chữ ký số; triển khai văn bản điện tử liên thông, bảo đảm 100% cán bộ cơ sở thực hiện ký số cá nhân trong giải quyết công vụ.

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu khẩn trương tham mưu, hướng dẫn việc sử dụng các ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý, điều hành.

Trong đó, trợ lý ảo AI được định hướng hỗ trợ công chức địa chính - xây dựng tra cứu nhanh quy hoạch, thủ tục đất đai, qua đó giảm áp lực hồ sơ và minh bạch hóa thông tin. UBND thành phố cũng đặt yêu cầu xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá tiến độ xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị và công chức theo thời gian thực.

Thành phố sẽ xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đối với những lĩnh vực cần thiết; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ luân chuyển, biệt phái và điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người được tăng cường về vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn.

UBND TP.Huế giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu xây dựng khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh và hệ thống tiêu chí đánh giá theo từng vị trí việc làm; xây dựng phương án điều động cán bộ có chuyên môn phù hợp về xã, phường.

Sở này cũng chủ trì theo dõi, đánh giá hằng quý để tham mưu xử lý đối với cán bộ trì trệ, đùn đẩy, sợ sai, sợ va chạm hoặc để xảy ra sai phạm kéo dài...

