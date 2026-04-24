Huế tăng nguồn cung nhà ở xã hội với dự án gần 2.000 căn hộ tại An Vân Dương

UBND TP. Huế vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới An Vân Dương.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Phương Đông, đại diện liên danh Công ty Cổ phần Kinh doanh bất động sản Phương Đông - Công ty Cổ phần Đầu tư An Phú Land, được lựa chọn thực hiện dự án.

Dự án nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương, TP. Huế có quy mô 1.975 căn hộ, tổng vốn hơn 2.073 tỷ đồng.

Dự án được triển khai tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn phường Thanh Thủy, TP.Huế.

Theo ranh giới quy hoạch, phía đông Bắc dự án giáp đường Nguyễn Công Duẩn, phía đông nam giáp đường Lưu Nhân Chú, phía tây nam giáp đường Nguyễn Đức Tâm, phía tây bắc giáp tuyến đường quy hoạch lộ giới 18,5m và khu vực Bệnh viện Quốc tế của TTH Group.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 38.081m2. Tổng diện tích xây dựng tối đa hơn 13.328m2, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 181.042m2.

Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp khoảng 1.975 căn hộ nhà ở xã hội cho thị trường, góp phần tăng nguồn cung nhà ở giá phù hợp cho người dân có nhu cầu tại Huế.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.073 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công vào quý III/2026 và hoàn thành, đưa toàn bộ công trình vào hoạt động trong quý III/2030. Thời gian thi công và vận hành không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng lần đầu.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình phát triển nhà ở thành phố Huế đến năm 2030, cũng như kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt.

Đồng thời, đây cũng là một trong những dự án quan trọng nhằm giúp Huế hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 - 2030 theo mục tiêu Chính phủ giao.