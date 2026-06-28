Nhịp sống miền Trung

Huế tăng tốc gỡ vướng 14 dự án tồn đọng, lãnh đạo thành phố trực tiếp kiểm tra hiện trường

+ aA -
Trần Hòe
28/06/2026 09:08 GMT +7
Tổ công tác 2135 của UBND TP.Huế đã kiểm tra thực tế nhiều dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Ngày 27/6, Tổ công tác 2135 của UBND TP.Huế do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn làm Tổ trưởng đã tổ chức kiểm tra thực tế một số dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn nhằm rà soát tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt là một trong 14 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài ở TP.Huế. 

Tham gia đoàn công tác có Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành - Tổ phó Thường trực cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình rà soát, xử lý 14 dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài trên địa bàn TP.Huế. Đoàn đã kiểm tra dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, dự án Đường Chợ Mai - Tân Mỹ, khu vực vướng mắc giải phóng mặt bằng tại đường Út Tịch thuộc dự án Bàu Vá giai đoạn 3 và dự án Biệt thự quốc lộ 1A - Lăng Tự Đức (nay là đường Võ Văn Kiệt), liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng một số hộ dân.

Qua kiểm tra, Tổ công tác 2135 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát đầy đủ hồ sơ pháp lý, quá trình triển khai, hiện trạng sử dụng đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và những nội dung còn vướng mắc của từng dự án.

Dự án Đường Chợ Mai - Tân Mỹ ở TP.Huế chậm tiến độ kéo dài. 

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải đề xuất phương án xử lý cụ thể, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, đồng thời hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của thành phố, Tổ công tác 2135 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, xử lý dứt điểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, không để kéo dài hoặc phát sinh thêm vướng mắc.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền hoặc còn có ý kiến khác nhau, các đơn vị phải tổng hợp đầy đủ cơ sở pháp lý, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND TP.Huế xem xét, chỉ đạo nhằm sớm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn.

Tham khảo thêm
Huế khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm cấp nước cho vùng phía Đông Nam

Huế khẩn trương tìm giải pháp bảo đảm cấp nước cho vùng phía Đông Nam

Lộ diện 3 liên danh 'tranh' gói thầu hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế

Lộ diện 3 liên danh "tranh" gói thầu hoàn thiện Tòa nhà Công nghệ thông tin TP Huế

Tags:

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại Huế

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại Huế

Khu kinh tế Nhơn Hội hơn 14.000ha ở Gia Lai sẽ ra sao trong 20 năm tới?

Khu kinh tế Nhơn Hội hơn 14.000ha ở Gia Lai sẽ ra sao trong 20 năm tới?

Giá vé mới nhất vào Eo Gió ở tỉnh Gia Lai là bao nhiêu?

Giá vé mới nhất vào Eo Gió ở tỉnh Gia Lai là bao nhiêu?

Điều Chủ tịch Gia Lai 'đặc biệt' lưu ý với người đứng đầu doanh nghiệp

Điều Chủ tịch Gia Lai "đặc biệt" lưu ý với người đứng đầu doanh nghiệp

Giải quyết hơn 13.000 hồ sơ đúng hạn: Nhìn từ mô hình dịch vụ số kiểu mẫu của Tam Kỳ, Đà Nẵng

Giải quyết hơn 13.000 hồ sơ đúng hạn: Nhìn từ mô hình dịch vụ số kiểu mẫu của Tam Kỳ, Đà Nẵng

Huế đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng thêm cầu qua phá Tam Giang

Huế đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng thêm cầu qua phá Tam Giang

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại Huế

Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại Huế

Khu kinh tế Nhơn Hội hơn 14.000ha ở Gia Lai sẽ ra sao trong 20 năm tới?

Khu kinh tế Nhơn Hội hơn 14.000ha ở Gia Lai sẽ ra sao trong 20 năm tới?

Giá vé mới nhất vào Eo Gió ở tỉnh Gia Lai là bao nhiêu?

Giá vé mới nhất vào Eo Gió ở tỉnh Gia Lai là bao nhiêu?

Điều Chủ tịch Gia Lai 'đặc biệt' lưu ý với người đứng đầu doanh nghiệp

Điều Chủ tịch Gia Lai "đặc biệt" lưu ý với người đứng đầu doanh nghiệp