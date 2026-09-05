Huế thanh tra 43 doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, siết chống thất thu thuế

Thanh tra TP.Huế vừa tổ chức công bố các quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh dịch vụ lưu trú và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn.

Có 43 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP.Huế nằm trong diện thanh tra theo 6 quyết định thanh tra của Thanh tra TP.Huế.

Thanh tra TP.Huế công bố các quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật kinh doanh dịch vụ lưu trú và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với loạt doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Thanh tra TP.Huế.

Tại các buổi làm việc, theo sự ủy quyền của Chánh Thanh tra thành phố, các Trưởng đoàn thanh tra đã công bố nội dung từng quyết định nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn thanh tra; quyền, nghĩa vụ của các doanh nghiệp là đối tượng thanh tra và những nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra.

Thanh tra TP.Huế yêu cầu các doanh nghiệp nằm trong diện thanh tra cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của các đoàn thanh tra.

Việc thanh tra 43 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú diễn ra trong bối cảnh TP.Huế đang triển khai các giải pháp tăng cường chống thất thu thuế trên địa bàn.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Huế đã ký ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý thuế, chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ thị, thời gian qua, trên địa bàn TP.Huế, tình trạng thất thu thuế vẫn còn xảy ra ở một số lĩnh vực, trong đó có dịch vụ lưu trú.

Du lịch Huế đang phát triển nhanh, kéo theo sự gia tăng về số lượng cơ sở lưu trú nhỏ, homestay, căn hộ, biệt thự cho thuê ngắn ngày và hoạt động đặt phòng qua các nền tảng trực tuyến.

Trong khi đó, dữ liệu về đăng ký kinh doanh, cơ sở lưu trú, khách lưu trú, công suất phòng, giá bán, đặt phòng, thanh toán, hóa đơn và kê khai thuế chưa được kết nối, đối chiếu thường xuyên.

Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bỏ sót đối tượng, che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách và tạo sự cạnh tranh không bình đẳng trong hoạt động kinh doanh.

Sở Du lịch được yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin về các cơ sở kinh doanh lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên và các hoạt động kinh doanh du lịch phục vụ công tác quản lý thuế.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan thuế đối chiếu doanh thu, công suất khai thác phòng của các cơ sở lưu trú có giao dịch qua các ứng dụng đặt phòng trực tuyến như Agoda, Booking.com, Traveloka để xử lý những trường hợp kê khai chưa đầy đủ, chưa đúng thực tế.



Thanh tra TP.Huế được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế, Công an thành phố và các cơ quan liên quan thành lập các đoàn thanh tra liên ngành về chống thất thu thuế.

Các cuộc thanh tra sẽ tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ thất thu cao, nhất là du lịch, dịch vụ. Thành phố yêu cầu hoạt động thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho người nộp thuế...

