Huế thanh tra 6 doanh nghiệp về chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường

Thanh tra TP. Huế vừa công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 6 doanh nghiệp trên địa bàn.

Các doanh nghiệp nằm trong diện thanh tra gồm: Công ty TNHH Năng lượng môi trường EB, Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Lâm, Công ty TNHH Chế biến gỗ xuất khẩu Phúc Thịnh, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt may Huế, Công ty TNHH MTV Đầu tư và chế biến khoáng sản Phenikaa Huế.

Vào tháng 7/2025, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam bị UBND TP. Huế xử phạt 335 triệu đồng do vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Ảnh: CTV.

Buổi công bố do ông Nguyễn Quang Huy – Chánh Thanh tra TP. Huế chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ Thanh tra thành phố và đoàn thanh tra. Về phía các doanh nghiệp có lãnh đạo, kế toán và cán bộ phụ trách môi trường tham dự.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Quang Huy cho biết đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2026, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Qua đó, Thanh tra thành phố sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Chánh Thanh tra TP. Huế yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chặt chẽ, khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị, triển khai đúng nội dung, tiến độ, trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả.

Đồng thời, các doanh nghiệp được thanh tra được đề nghị phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin, số liệu khi chưa có kết luận chính thức, tạo điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

Trong số 6 doanh nghiệp nêu trên, Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam từng bị UBND TP. Huế xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.



Cụ thể, vào tháng 7/2025, UBND TP. Huế ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam tổng số tiền 335 triệu đồng.

Cuộc thanh tra lần này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt kỷ cương pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức tuân thủ của doanh nghiệp, qua đó hạn chế nguy cơ ô nhiễm và hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn TP. Huế.