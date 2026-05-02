Huế thanh tra việc kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế tại 5 doanh nghiệp

Thanh tra TP.Huế vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế và thực phẩm chức năng đối với 5 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo quyết định, các đơn vị thuộc diện thanh tra gồm: Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo, Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm - Thiết bị y tế Thanh Minh, Công ty TNHH Phân phối Dược phẩm - Vật tư y tế Minh Ty và Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh.

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra, có lãnh đạo Thanh tra thành phố và các thành viên đoàn thanh tra. Đại diện các doanh nghiệp có tổng giám đốc, giám đốc và kế toán của 5 đơn vị thuộc diện thanh tra.

Tại buổi làm việc, Thanh tra TP.Huế đã công bố toàn văn quyết định, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, thời hạn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, các thành viên đoàn thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Một số nội dung liên quan đến quy trình, phương thức làm việc của đoàn cũng được phổ biến để các đơn vị nắm bắt, phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra TP.Huế Nguyễn Quang Huy đề nghị các doanh nghiệp được thanh tra chấp hành nghiêm túc yêu cầu của đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Chánh Thanh tra thành phố cũng lưu ý các bên liên quan thực hiện đúng nguyên tắc bảo mật thông tin, số liệu trong suốt quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

Cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế và thực phẩm chức năng, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế (nếu có), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên địa bàn TP.Huế.