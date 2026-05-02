Kinh doanh & Pháp luật

Huế thanh tra việc kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế tại 5 doanh nghiệp

+ aA -
An Sơn
02/05/2026 17:04 GMT +7
Thanh tra TP.Huế tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn.

Thanh tra TP.Huế vừa tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế và thực phẩm chức năng đối với 5 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo quyết định, các đơn vị thuộc diện thanh tra gồm: Công ty TNHH Dược phẩm Thuận Thảo, Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm - Thiết bị y tế Thanh Minh, Công ty TNHH Phân phối Dược phẩm - Vật tư y tế Minh Ty và Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Thanh.

Thanh tra TP.Huế thanh hoạt động kinh doanh dược phẩm, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng tại 5 doanh nghiệp trên địa bàn.  

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra, có lãnh đạo Thanh tra thành phố và các thành viên đoàn thanh tra. Đại diện các doanh nghiệp có tổng giám đốc, giám đốc và kế toán của 5 đơn vị thuộc diện thanh tra.

Tại buổi làm việc, Thanh tra TP.Huế đã công bố toàn văn quyết định, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, phạm vi, thời hạn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn, các thành viên đoàn thanh tra cũng như quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Một số nội dung liên quan đến quy trình, phương thức làm việc của đoàn cũng được phổ biến để các đơn vị nắm bắt, phối hợp thực hiện.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra TP.Huế Nguyễn Quang Huy đề nghị các doanh nghiệp được thanh tra chấp hành nghiêm túc yêu cầu của đoàn thanh tra, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Chánh Thanh tra thành phố cũng lưu ý các bên liên quan thực hiện đúng nguyên tắc bảo mật thông tin, số liệu trong suốt quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.

Cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế và thực phẩm chức năng, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế (nếu có), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này trên địa bàn TP.Huế.

Tham khảo thêm
Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An nghìn tỷ, dài nhất miền Trung

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Huế nâng tầm Đại Nội về đêm, dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng chiếu sáng Kinh thành

Tags:

Cùng chuyên mục

Bốc hơi 5 tỷ đồng sau một đêm: Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng

Bốc hơi 5 tỷ đồng sau một đêm: Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng

Cưỡng chế khách sạn trên “đất vàng” ở Huế: Du khách cần làm gì để lấy lại tiền đặt cọc?

Cưỡng chế khách sạn trên “đất vàng” ở Huế: Du khách cần làm gì để lấy lại tiền đặt cọc?

Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra 3 kho lạnh, điểm nào cũng vi phạm

Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra 3 kho lạnh, điểm nào cũng vi phạm

Giải quyết quyền lợi người lao động tại khách sạn trên “đất vàng” ở Huế sau cưỡng chế thi hành án

Giải quyết quyền lợi người lao động tại khách sạn trên “đất vàng” ở Huế sau cưỡng chế thi hành án

Khai thác ngoài giờ quy định, 1 chủ mỏ cát ở Quảng Ngãi bị xử phạt

Khai thác ngoài giờ quy định, 1 chủ mỏ cát ở Quảng Ngãi bị xử phạt

Huế đề nghị chuyển du khách khỏi khách sạn Romance trước ngày cưỡng chế thi hành án

Huế đề nghị chuyển du khách khỏi khách sạn Romance trước ngày cưỡng chế thi hành án

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Bốc hơi 5 tỷ đồng sau một đêm: Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng

Bốc hơi 5 tỷ đồng sau một đêm: Cảnh báo thủ đoạn vượt lớp bảo mật ngân hàng

Cưỡng chế khách sạn trên “đất vàng” ở Huế: Du khách cần làm gì để lấy lại tiền đặt cọc?

Cưỡng chế khách sạn trên “đất vàng” ở Huế: Du khách cần làm gì để lấy lại tiền đặt cọc?

Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra 3 kho lạnh, điểm nào cũng vi phạm

Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra 3 kho lạnh, điểm nào cũng vi phạm

Giải quyết quyền lợi người lao động tại khách sạn trên “đất vàng” ở Huế sau cưỡng chế thi hành án

Giải quyết quyền lợi người lao động tại khách sạn trên “đất vàng” ở Huế sau cưỡng chế thi hành án