Huế tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị gần 50 ha, quy mô hơn 2.200 căn nhà ở

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai - Tân Mỹ, thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương.

Theo quyết định, hồ sơ mời thầu được phê duyệt gồm 3 phần chính là thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; yêu cầu thực hiện dự án; dự thảo hợp đồng và các biểu mẫu hợp đồng, kèm theo phụ lục, tài liệu liên quan.

Ảnh minh họa.

Trước đó, UBND TP.Huế đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai - Tân Mỹ. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.558,3 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 49,4 ha.

Theo quy hoạch, dự án khu đô thị này sẽ xây dựng khoảng 1.000 căn nhà ở riêng lẻ gồm nhà liền kề và biệt thự.

Bên cạnh đó, dự án còn bố trí khoảng 96.000m2 sàn nhà ở xã hội dạng chung cư, tương ứng khoảng 1.200 căn hộ, cùng khoảng 145.000m2 sàn thương mại, dịch vụ và hệ thống công trình giáo dục, hạ tầng xã hội, công trình công cộng phục vụ cư dân trong khu đô thị cũng như khu vực lân cận.

Theo quy mô thiết kế, khu đô thị dự kiến đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 6.500 người, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị tại Khu C - Đô thị mới An Vân Dương, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở thương mại và nhà ở xã hội cho TP.Huế.

