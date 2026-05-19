Huế tìm thiết kế “độc bản” cho cầu qua Cồn Hến 2.200 tỷ đồng

Ngày 18/5, Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu ở TP.Huế đã tổ chức họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các phương án phù hợp để tiếp tục vào vòng tiếp theo.

Tham dự cuộc họp có Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế ông Hoàng Hải Minh, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo UBND TP.Huế, dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu được phân kỳ đầu tư trong 4 năm, gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng đường dẫn hai đầu cầu, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2 triển khai xây dựng cầu vượt qua Cồn Hến - khu vực được ví như “ốc đảo” giữa sông Hương.

Dự án được thực hiện nhằm thay thế cầu Phú Lưu hiện hữu đã xuống cấp, mặt cầu hẹp, không còn đáp ứng yêu cầu tải trọng và nhu cầu lưu thông ngày càng tăng.

Theo quy hoạch, dự án có điểm đầu tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài, phường Vỹ Dạ và điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Gia Thiều - Hồ Quý Ly, phường Phú Xuân.

Công trình gồm cầu mới và đường dẫn hai đầu cầu với tổng chiều dài khoảng 2,76km, mặt cắt ngang 26m, được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hè đi bộ, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và bảo đảm an toàn giao thông. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.200 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã nghe báo cáo, nghiên cứu, thảo luận và cho ý kiến đối với các phương án thiết kế kiến trúc công trình. Các ý kiến tập trung đánh giá về giải pháp kiến trúc, tổ chức không gian, khả năng kết nối giao thông, tính khả thi trong triển khai; đồng thời yêu cầu phương án thiết kế phải hài hòa với cảnh quan sông Hương, phù hợp với đặc trưng đô thị di sản Huế.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính nhận định, mặc dù quy mô không quá lớn nhưng cầu qua Cồn Hến là công trình có ý nghĩa rất quan trọng đối với đô thị Huế. Công trình không chỉ phục vụ giao thông mà còn cần được xem là điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan trong không gian đô thị di sản.

Theo ông Chính, cầu qua Cồn Hến nằm ở vị trí đặc biệt, kết nối khu vực Kinh thành Huế với bờ Nam sông Hương, đồng thời nằm trong cấu trúc vành đai giao thông đô thị. Vì vậy, phương án thiết kế cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để hài hòa giữa công năng giao thông, giá trị kiến trúc và cảnh quan đô thị.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, cầu qua Cồn Hến không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn có ý nghĩa quan trọng trong định hình không gian phát triển đô thị Huế giai đoạn mới.

Theo ông Toàn, công trình khi hoàn thành phải góp phần mở rộng không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời tạo động lực khai thác hiệu quả tiềm năng dịch vụ, du lịch và văn hóa của khu vực Cồn Hến.

Chủ tịch UBND TP.Huế nhấn mạnh, thành phố mong muốn lựa chọn được phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, giao thông, an toàn, hiệu quả đầu tư; đồng thời phải có giá trị thẩm mỹ, mang bản sắc riêng và hài hòa với cảnh quan sông Hương, không gian đô thị di sản Huế.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế ông Hoàng Hải Minh cho rằng mỗi công trình bắc qua sông Hương đều cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa với lịch sử, cảnh quan và chiều sâu văn hóa của vùng đất cố đô. Vì vậy, phương án thiết kế cầu qua Cồn Hến cần hướng tới tính độc bản, đặc sắc và có tầm vóc để trở thành điểm nhấn kiến trúc mới trên sông Hương.

Sau quá trình thảo luận và đánh giá, Hội đồng thi tuyển đã lựa chọn 4 phương án để tiếp tục vào vòng tiếp theo. Đây sẽ là cơ sở để TP.Huế tiếp tục xem xét, lựa chọn phương án thiết kế tối ưu nhất cho công trình.

Để thu hút các ý tưởng sáng tạo, UBND TP.Huế đã công bố cơ cấu giải thưởng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu gồm 1 giải Nhất trị giá 500 triệu đồng, 1 giải Nhì 100 triệu đồng và 1 giải Ba trị giá 10 triệu đồng.