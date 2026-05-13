Huế tính chuyện làm giàu từ di sản, văn hóa và đầm phá Tam Giang

Chiều 12/5, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình và kết quả xây dựng Đề án cơ chế, chính sách đặc thù tạo đột phá phát triển TP.Huế trong giai đoạn mới.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày dự thảo đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Huế sau khi địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo, việc xây dựng đề án được đặt trong bối cảnh Huế đang đứng trước yêu cầu phát triển mới, đòi hỏi phải có những cơ chế đủ mạnh để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khác biệt, qua đó tạo không gian tăng trưởng bền vững và nâng cao vị thế của đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.

Dự thảo đề án xác định, các cơ chế, chính sách đặc thù cần được nghiên cứu trên cơ sở nhận diện đúng vị thế, tiềm năng và đặc trưng riêng có của Huế. Trong đó, di sản, văn hóa, sinh thái, y tế chuyên sâu, giáo dục, du lịch, kinh tế biển, logistics và khu vực Chân Mây - Lăng Cô được xem là những trụ cột quan trọng để tạo đột phá phát triển.

Đáng chú ý, đề án nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy “đô thị có di sản” sang “đô thị di sản tạo tăng trưởng”. Theo đó, các chính sách đề xuất phải đủ mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, gắn trách nhiệm cụ thể và hướng đến hiệu quả đầu ra rõ ràng.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung góp ý vào những vấn đề lớn như: Cơ chế nào thực sự đặc thù cho Huế; cơ chế nào có khả năng tạo nguồn thu, tạo động lực tăng trưởng; và cơ chế nào giúp thành phố phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm tính bền vững.

Nhiều ý kiến cho rằng, điểm khác biệt chiến lược của Huế nằm ở mô hình đô thị di sản với mật độ di sản dày đặc, cùng hệ giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan, con người và lối sống rất riêng. Đây là lợi thế cạnh tranh hiếm có, cần được cụ thể hóa thành những cơ chế phát triển đặc thù.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị thành phố chú trọng khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới như khu vực Chân Mây - Lăng Cô, kinh tế biển, logistics, công nghiệp văn hóa và y tế chuyên sâu.

Một số ý kiến đề xuất TP.Huế tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, hãng lữ hành để xây dựng các tour, tuyến và sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của vùng đất cố đô, qua đó thu hút thêm du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, việc nghiên cứu thí điểm phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa cũng được xem là hướng đi cần thiết. Các mô hình kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế chăm sóc được đánh giá sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đề nghị đơn vị tư vấn cùng các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án theo hướng trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu chính quyền TP.Huế nhấn mạnh, đề án cần lựa chọn các cơ chế thật sự “sắc, rõ”, mang lại hiệu quả thiết thực, tránh dàn trải. Trong đó, cần ưu tiên các chính sách liên quan đến phát triển đô thị di sản, hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, du lịch, y tế chuyên sâu, kinh tế biển, logistics và các mô hình kinh tế mới.

Theo Chủ tịch UBND TP.Huế, các cơ chế, chính sách đặc thù phải phát huy được tối đa lợi thế riêng có của địa phương, tạo nền tảng để Huế phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.