Huế "trải thảm đỏ" cho doanh nghiệp công nghệ số với chính sách hỗ trợ "khủng"

HĐND TP.Huế vừa ban hành nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với các dự án, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số trên địa bàn TP.Huế cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản Huế. Ảnh: A.H.

Doanh nghiệp được hưởng chính sách hỗ trợ theo nguyên tắc hỗ trợ sau đầu tư, trường hợp cùng lúc thuộc nhiều chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thì được lựa chọn chính sách có mức hỗ trợ cao nhất. Đồng thời, các khoản chi đã được hỗ trợ từ chương trình, đề án hoặc chính sách khác của Trung ương và địa phương sẽ không tiếp tục được hỗ trợ theo nghị quyết này.

Một trong những nhóm chính sách đáng chú ý là hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số. Doanh nghiệp thực hiện các dự án nghiên cứu, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các dự án khởi nghiệp sáng tạo sẽ được hỗ trợ nhiều nội dung.

Cụ thể, thành phố hỗ trợ 50% chi phí thuê nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, bao gồm tiền lương, phụ cấp và các khoản bảo hiểm bắt buộc, với mức tối đa 20 triệu đồng/người/tháng/dự án, không quá 2 người mỗi dự án và thời gian hỗ trợ 12 tháng.

Ngoài ra, doanh nghiệp được hỗ trợ 10 triệu đồng/người đối với chi phí đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổng mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/dự án.

Các dự án còn được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng cho đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số và tối đa 1 tỷ đồng để thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số.

Riêng các dự án thiết kế chip bán dẫn được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng để đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn.

Đối với các dự án sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số, nghị quyết quy định doanh nghiệp phải có quy mô vốn đầu tư từ 50 tỷ đồng trở lên (không bao gồm tiền thuê đất), sử dụng công nghệ thuộc danh mục khuyến khích đầu tư phát triển và tạo ra sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu hoặc thay thế hàng nhập khẩu.

Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 30% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, tối đa 2,5 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 30% chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ trực tiếp dự án, tối đa 5 tỷ đồng/dự án; đồng thời được hỗ trợ 20% chi phí mua sắm dây chuyền máy móc, thiết bị công nghệ cao, tự động hóa với mức tối đa 10 tỷ đồng/dự án. Đây cũng là mức hỗ trợ cao nhất được quy định trong nghị quyết đối với nhóm dự án sản xuất công nghệ số.

Đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, thành phố hỗ trợ 70% kinh phí nghiên cứu, phát triển và sản xuất thử nghiệm với mức tối đa 200 triệu đồng/dự án; hỗ trợ 100% kinh phí tư vấn khởi nghiệp, tối đa 40 triệu đồng/dự án; đồng thời hỗ trợ 50% kinh phí mua công nghệ và đổi mới công nghệ với mức tối đa 100 triệu đồng/dự án.

Điều kiện là doanh nghiệp được thành lập không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và cam kết duy trì hoạt động tại TP.Huế.

Đáng chú ý, nghị quyết dành riêng một chương quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án thiết kế chip bán dẫn - lĩnh vực đang được xem là một trong những ngành công nghệ mũi nhọn.

Theo đó, doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng thí nghiệm, phần mềm thiết kế chuyên dụng với mức tối đa 5 tỷ đồng/dự án; hỗ trợ 40% kinh phí nghiên cứu, vật tư tiêu hao, sản xuất thử nghiệm (Fabless) và đăng ký sở hữu trí tuệ, tối đa 2,5 tỷ đồng/dự án; đồng thời hỗ trợ 30% kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ nghiên cứu và kiểm thử với mức tối đa 5 tỷ đồng/dự án.

Thành phố cũng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp cho ngành bán dẫn hoặc sản xuất thiết bị điện tử, vi mạch sử dụng chip bán dẫn sản xuất tại Việt Nam sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí thiết kế, chế tạo khuôn mẫu, vật tư tiêu hao để sản xuất sản phẩm mẫu đầu tiên gửi đối tác thẩm định, với mức tối đa 2,5 tỷ đồng/dự án.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ 30% kinh phí mua sắm dây chuyền, thiết bị mới và bản quyền công nghệ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, với mức hỗ trợ tối đa 2,5 tỷ đồng/dự án.

Về trình tự, thủ tục, doanh nghiệp chỉ cần nộp một bộ hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố bằng hình thức trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; trong 6 ngày làm việc tiếp theo sẽ chủ trì thẩm định hồ sơ cùng các cơ quan liên quan.

Sau khi nhận được tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND TP.Huế sẽ ban hành quyết định hỗ trợ trong thời hạn 2 ngày làm việc và tổ chức chi trả cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách.

Với hệ thống chính sách hỗ trợ khá toàn diện, TP.Huế kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn phát triển mới.