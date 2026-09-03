Huế trao thêm quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp trong quyết định các dự án đầu tư

UBND TP.Huế vừa ban hành các quyết định phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến đầu tư công và các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo quyết định về ủy quyền, Chủ tịch UBND TP.Huế ủy quyền cho Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc phạm vi quản lý của Ban.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, sản xuất tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: N.M.

Việc ủy quyền chỉ được thực hiện đối với những dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư; thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đã được giao; đồng thời đã được bố trí hoặc xác định rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và hồ sơ dự án được lập, thẩm định theo đúng quy định.

Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về các quyết định, hành vi của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.



Các quyết định đầu tư, quyết định điều chỉnh dự án phải được gửi đến Chủ tịch UBND thành phố, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ký để theo dõi, kiểm tra, tổng hợp.

Thời hạn ủy quyền được xác định từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030.

Cùng với việc ủy quyền về đầu tư công, UBND TP.Huế cũng ban hành quyết định phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố thực hiện nhiệm vụ của UBND thành phố đối với một số dự án đầu tư theo phương thức PPP.

Phạm vi phân cấp gồm các dự án PPP có tổng mức đầu tư tương đương dự án nhóm B, nhóm C theo quy định của pháp luật về đầu tư công, được thực hiện tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Khu kinh tế cửa khẩu A Đớt và các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế được thực hiện các nhiệm vụ của UBND thành phố trong quá trình chuẩn bị dự án; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; đàm phán, ký kết, sửa đổi, bổ sung; quản lý thực hiện; thanh lý và chấm dứt hợp đồng đối với các dự án PPP thuộc ngưỡng phân loại nhóm B hoặc nhóm C tại các địa bàn nêu trên.



UBND TP.Huế yêu cầu việc phân cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, khả thi; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn nhà nước, tài sản công và các nguồn lực công trong dự án.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; đồng thời bảo đảm điều kiện về tổ chức bộ máy, nhân sự, năng lực chuyên môn và các nguồn lực cần thiết.

UBND TP.Huế vẫn giữ vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp. Nếu phát hiện Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thực hiện không đúng nội dung, phạm vi hoặc không bảo đảm điều kiện theo quy định, UBND thành phố có thể yêu cầu tạm dừng, chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ đối với dự án cụ thể; thu hồi, hủy bỏ quyết định trái pháp luật hoặc xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.



Việc phân cấp, ủy quyền lần này tạo thêm thẩm quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp TP.Huế trong xử lý các dự án thuộc phạm vi quản lý, đồng thời gắn trách nhiệm quyết định với yêu cầu kiểm tra, giám sát, báo cáo và giải trình.