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Huế triển khai giao đất, giao rừng, xác lập chủ rừng cho diện tích do xã quản lý

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Trần Hòe
28/09/2026 07:40 GMT +7
TP.Huế triển khai giao đất, giao rừng giai đoạn 2026-2027, tập trung xác lập chủ rừng đối với diện tích rừng đang do UBND cấp xã quản lý.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn TP.Huế giai đoạn 2026-2027.

Theo kế hoạch, TP.Huế sẽ tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của đề án, tập trung rà soát diện tích rừng, xác định hiện trạng, ranh giới và đối tượng đủ điều kiện nhận đất, nhận rừng để thực hiện các thủ tục giao đất, giao rừng theo quy định.

TP.Huế đẩy mạnh giao đất, giao rừng, tạo cơ sở bảo vệ rừng lâu dài. Ảnh: M.H. 

Một trong những mục tiêu trọng tâm là xác lập chủ rừng đối với diện tích rừng thuộc sở hữu toàn dân đang do UBND cấp xã quản lý. Diện tích này sẽ được xem xét giao cho các tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân và các đối tượng đủ điều kiện, có khả năng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

UBND TP.Huế yêu cầu việc giao đất phải gắn với giao rừng, bảo đảm ranh giới được xác định rõ ràng, hồ sơ đầy đủ, qua đó tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn cho công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng lâu dài.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức giao đất, giao rừng.

Để thực hiện mục tiêu này, TP.Huế sẽ triển khai nhiều nhóm nhiệm vụ, gồm tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện đề án; rà soát, xác định hiện trạng rừng; xây dựng và phê duyệt kế hoạch giao rừng cấp xã.

Cùng với đó là điều tra bổ sung hiện trạng rừng; xác định ranh giới, đo đạc, lập hồ sơ địa chính; tổ chức giao rừng đối với những trường hợp đã được giao đất; thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Việc triển khai đề án giao đất, giao rừng trên địa bàn TP.Huế giai đoạn 2026-2027 sẽ góp phần hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ chủ thể quản lý đối với diện tích rừng thuộc phạm vi đề án, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng trên địa bàn thành phố.

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