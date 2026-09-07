Huế tung loạt giải pháp đưa sản phẩm OCOP vào siêu thị, mở rộng kênh thương mại điện tử

UBND TP.Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường các sản phẩm OCOP năm 2026 và năm 2027.

Theo kế hoạch, UBND TP.Huế đặt mục tiêu triển khai hiệu quả Đề án “Quảng bá, xúc tiến và phát triển thị trường các sản phẩm OCOP thành phố Huế giai đoạn 2025-2030”, qua đó nâng cao nhận diện thương hiệu sản phẩm OCOP Huế, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cho các chủ thể OCOP.

Một cửa hàng bán sản phẩm OCOP đặc sản Huế. Ảnh: Q.B.

Thành phố sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại và ứng dụng chuyển đổi số; đồng thời phát huy giá trị văn hóa, làng nghề và lợi thế du lịch nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và từng bước xây dựng OCOP trở thành nhóm sản phẩm đặc trưng, có vị thế trên thị trường.



Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND TP.Huế xác định là hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua kết nối giao thương, kết nối cung - cầu; thúc đẩy đưa sản phẩm OCOP vào các hệ thống phân phối hiện đại và tham gia các kênh thương mại điện tử.

Thành phố sẽ hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, mẫu mã theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa Huế. Các chủ thể cũng được định hướng xây dựng câu chuyện sản phẩm gắn với giá trị văn hóa, lịch sử và làng nghề truyền thống để tăng khả năng nhận diện và giá trị thương mại.

Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại; tạo điều kiện để các chủ thể OCOP tham gia hội chợ, triển lãm, tuần hàng, chương trình kết nối giao thương trong và ngoài thành phố.

Sản phẩm OCOP sẽ được hỗ trợ đưa vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng đặc sản, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đồng thời mở rộng các kênh phân phối trên nền tảng thương mại điện tử nhằm đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.

Đáng chú ý, TP.Huế sẽ nghiên cứu xây dựng Bộ Quà tặng OCOP Huế (Hue OCOP Gift Set) phục vụ khách du lịch và các hoạt động đối ngoại của thành phố. Hoạt động quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ OCOP cũng được định hướng gắn với phát triển du lịch, làng nghề và các không gian văn hóa.



Chuyển đổi số được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP Huế.

Thành phố sẽ triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử bằng QR Code và mã số mã vạch; từng bước chuẩn hóa, số hóa và minh bạch thông tin sản phẩm, gắn với chỉ dẫn địa lý và các giá trị văn hóa Huế. Đây là nền tảng để sản phẩm OCOP tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, thương mại điện tử và thị trường xuất khẩu.

TP.Huế cũng định hướng xây dựng Bản đồ số Du lịch OCOP Huế, phát triển QR Code đa phương tiện để giới thiệu câu chuyện văn hóa, quy trình sản xuất và các điểm trải nghiệm.

Đối với các sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch - dịch vụ, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng trải nghiệm khách hàng, tăng cường liên kết với các dịch vụ du lịch, chuẩn hóa tiêu chí phục vụ và nâng cao năng lực nguồn nhân lực. Các sản phẩm được định hướng tích hợp vào các tuyến, điểm du lịch gắn với làng nghề, văn hóa - lịch sử Huế.

Bên cạnh quảng bá, thành phố sẽ hỗ trợ thiết bị, công nghệ chế biến - đóng gói; khuyến khích ứng dụng các công nghệ như chưng cất, sấy lạnh, cô đặc, tiệt trùng, đóng gói tự động nhằm nâng cao chất lượng, kéo dài thời hạn sử dụng và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP.



Kế hoạch cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực quản trị, marketing, thương mại điện tử và phát triển thị trường cho các chủ thể OCOP.

TP.Huế sẽ tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về marketing số, truyền thông đa nền tảng, xây dựng thương hiệu, thương mại điện tử, kỹ năng bán hàng trên nền tảng số và phát triển câu chuyện sản phẩm OCOP.

Thành phố đồng thời tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm các mô hình OCOP hiệu quả; đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho hợp tác xã, doanh nghiệp và các chủ thể OCOP về quản lý tài chính, lập kế hoạch sản xuất - kinh doanh, phát triển thị trường, liên kết chuỗi giá trị và thích ứng với xu hướng thị trường...