Huế yêu cầu xử lý kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân tại dự án Khu công nghiệp VSIP 467ha

Ngày 21/9, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra thực địa và làm việc với UBND xã Hưng Lộc và UBND xã Lộc An về công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Huế (dự án Khu công nghiệp VSIP Huế).

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp VSIP Huế. Ảnh: Văn Bốn.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Huế có quy mô khoảng 467,2ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hạ tầng khoảng 2.540 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 530 tỷ đồng. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm.

Khu công nghiệp VSIP Huế được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, bền vững, với hạ tầng hiện đại và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Dự án hướng đến thu hút các lĩnh vực như công nghệ sạch, điện tử, chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và công nghệ cao.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 TP.Huế, chính quyền hai xã Hưng Lộc, Lộc An, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều phần việc phục vụ giải phóng mặt bằng.

Các nhiệm vụ gồm xây dựng kế hoạch thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức họp dân, công khai chủ trương, tiếp nhận và giải đáp kiến nghị của người dân có đất bị thu hồi.

Theo kế hoạch, đến ngày 31/12/2026, các đơn vị phấn đấu hoàn thành phần diện tích giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Giai đoạn tiếp theo, đến ngày 30/10/2027, tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thêm khoảng 215,1ha, tạo điều kiện triển khai các hạng mục của dự án theo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp VSIP Huế. Ảnh: Văn Bốn.

Tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ đất đai, nguồn gốc sử dụng đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết kiến nghị của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng. Ông Hà Văn Tuấn nhấn mạnh dự án Khu công nghiệp VSIP Huế là dự án có ý nghĩa đối với thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể từng phần việc, mốc thời gian, tập trung xử lý dứt điểm các nội dung thuộc trách nhiệm, không để công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức họp dân công khai, giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thu hồi đất.

Dự án Khu công nghiệp VSIP Huế có quy mô khoảng 467,2ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.075 tỷ đồng. Ảnh: Văn Bốn.

Đối với các sở, ngành và đơn vị liên quan, ông Hà Văn Tuấn yêu cầu tăng cường phối hợp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ đối với từng nội dung.

Chính quyền địa phương được yêu cầu tập trung phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch theo các mốc thời gian đề ra để chủ đầu tư có điều kiện triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế cũng đề nghị chủ đầu tư xây dựng tiến độ thực hiện cụ thể theo cam kết, chủ động phối hợp với các địa phương và sở, ngành trong quá trình giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Đặc biệt, trong quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư cần chú trọng thiết kế, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn và phù hợp với điều kiện tự nhiên, yêu cầu phòng, chống ngập lụt, thiên tai trên địa bàn.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao đất sạch được xác định là nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm tiến độ dự án Khu công nghiệp VSIP Huế, qua đó tạo quỹ đất công nghiệp, thu hút các dự án đầu tư và mở rộng không gian phát triển công nghiệp của thành phố...