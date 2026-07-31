Hứng chịu làn sóng "xả" kim cương, PNJ báo lỗ nặng

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026, ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 283 tỷ đồng, trái ngược với mức lãi 427 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là quý kinh doanh hiếm hoi doanh nghiệp báo lỗ, chủ yếu do phải trích lập dự phòng lớn liên quan hoạt động mua lại kim cương, vàng.

Trong quý, PNJ ghi nhận khoản trích lập dự phòng ước tính 865 tỷ đồng, khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đột biến lên hơn 1.062 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý theo đó lên khoảng 1.819 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của PNJ, khoản dự phòng này liên quan đến hoạt động mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Việc xác định giá trị dự phòng được thực hiện trên cơ sở các thông tin sẵn có và các giả định hợp lý tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm giá trị kim cương mua lại phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán, giá trị thu hồi ước tính theo diễn biến giá thị trường tại thời điểm đánh giá và mức điều chỉnh tỷ lệ ước tính theo từng nhóm kích thước kim cương.

Khoản dự phòng lớn đã kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh xuống mức âm gần 346 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 548 tỷ đồng. Dù lợi nhuận khác đạt gần 18,9 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ hơn 590 triệu đồng của cùng kỳ, PNJ vẫn ghi nhận lỗ trước thuế gần 327 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu. Quý II/2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 8.484 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, tăng 16% lên gần 6.920 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm gần 4% còn 1.563 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 21,5% xuống còn 18,4%.

Ở mảng tài chính, doanh thu hoạt động tài chính không còn ghi nhận khoản thu như cùng kỳ mà phát sinh khoản âm hơn 28 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 33% lên 61,5 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng tới 74%, đạt gần 56,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 25.729 tỷ đồng, tăng khoảng 49% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn tăng mạnh 53% giúp lợi nhuận gộp đạt 5.004 tỷ đồng, tăng 36%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 61% còn hơn 24 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 40% lên gần 117 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 13%, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 223%, lên gần 1.285 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 1.518 tỷ đồng, tăng khoảng 9%. Nhờ lợi nhuận khác tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế đạt 1.538 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Sau thuế, doanh nghiệp ghi nhận 1.184 tỷ đồng lợi nhuận, tăng khoảng 6%.

Ban điều hành PNJ cho biết, khoản dự phòng ước tính nói trên có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý 3 và nửa cuối năm 2026. Mức độ tác động cụ thể sẽ được tiếp tục đánh giá và phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.

Trước đó, trong thư gửi cổ đông và khách hàng ngày 28/7, PNJ cho biết từ ngày 1/7 đến 20/7/2026, thị trường xuất hiện diễn biến bất thường khi nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.588 tỷ đồng nhưng giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng.

Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, PNJ đã điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21/7, đồng thời tăng cường các chương trình khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục.

Sau 7 ngày triển khai (21/7-27/7), tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng mua lại giảm xuống 1.162 tỷ đồng; tỷ lệ khách hàng lựa chọn chuyển đổi sản phẩm đạt 95%. Tính từ đầu tháng 7 đến nay, tổng giá trị hàng mua lại của PNJ khoảng 7.062 tỷ đồng.

Song song với việc điều chỉnh quy trình thu đổi, PNJ cho biết đã thiết lập cơ chế giám sát với sự tham gia của đơn vị tư vấn độc lập, báo cáo trực tiếp Hội đồng quản trị nhằm tăng cường kiểm soát và bảo đảm tính bền vững của mô hình vận hành.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PNJ đạt 21.018 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 609 tỷ đồng, tăng 17%.

Giá trị hàng tồn kho ở mức khoảng 15.560 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, thành phẩm tăng từ khoảng 7.190 tỷ đồng lên 9.216 tỷ đồng, hàng hóa tăng từ 3.475 tỷ đồng lên 4.794 tỷ đồng, trong khi nguyên vật liệu giảm mạnh từ 4.820 tỷ đồng xuống còn 1.300 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng cho biết 4.361 tỷ đồng hàng tồn kho đang được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng. Đồng thời, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng lên hơn 410 tỷ đồng, so với gần 396 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của PNJ ở mức 7.105 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 3.989 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản vay ngân hàng ngắn hạn.