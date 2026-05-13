Huy động vốn hàng trăm tỷ đồng, dự án của QNIC bị thanh tra “điểm mặt” nhiều sai sót

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra đối với 2 dự án bất động sản do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (QNIC) làm chủ đầu tư, qua đó chỉ ra hàng loạt tồn tại trong huy động vốn, chuyển nhượng đất nền, bồi thường giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo Kết luận số 1202/KL-TTTP ngày 8/5/2026, Thanh tra TP Đà Nẵng đã thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với Dự án Khu phố mới Phước An tại xã Tiên Phước và Dự án Khu dân cư An Phú tại phường Quảng Phú.

Hai dự án được UBND tỉnh Quảng Nam cũ chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng quy mô hàng chục hecta. Trong đó, Dự án Phước An có diện tích hơn 69.000m², tổng vốn đầu tư khoảng 73,7 tỷ đồng; Dự án An Phú rộng gần 30ha với tổng vốn khoảng 261 tỷ đồng.

Huy động vốn khi chưa đủ điều kiện, chuyển nhượng hàng trăm lô đất nền

Theo kết luận thanh tra, QNIC và Công ty CP Địa ốc First Real từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư để góp vốn thực hiện Dự án An Phú với tổng số tiền 190 tỷ đồng.

Sau đó, hai bên tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô đất nền tại dự án.

Thanh tra TP Đà Nẵng xác định QNIC đã thực hiện huy động vốn đầu tư với First Real nhưng chưa có văn bản báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cũ và chưa được cơ quan chức năng thông báo đủ điều kiện huy động vốn theo quy định.

“Công ty QNIC đã thực hiện việc huy động vốn bằng hình thức hợp đồng đặt cọc thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 343 lô của dự án là chưa thực hiện đúng quy định”, kết luận thanh tra nêu.

Theo hồ sơ thanh tra, Dự án An Phú có tổng cộng 526 lô đất, trong đó 476 lô đủ điều kiện chuyển nhượng và đã chuyển nhượng 456 lô.

Ngoài ra, QNIC còn huy động hơn 145,8 tỷ đồng từ tổ chức và cá nhân, gồm 20 tỷ đồng vay ngân hàng BIDV và hơn 125,8 tỷ đồng vay từ 7 cá nhân.

Dự án chậm gần 9 năm, còn nhiều tồn tại về bồi thường và thi công

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết Dự án Phước An đến nay vẫn chưa hoàn thành toàn bộ dự án và bị chậm tiến độ khoảng 8 năm 10 tháng so với chủ trương đầu tư ban đầu.

Nguyên nhân được xác định do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; địa phương thiếu quỹ đất tái định cư và thiếu nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Dự án Phước An có diện tích hơn 69.000m², tổng vốn đầu tư khoảng 73,7 tỷ đồng. Ảnh: B.X

Tại dự án này vẫn còn 399,3m² đất chưa có phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chưa giải phóng mặt bằng.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Quảng Nam cũ từng cho phép điều chỉnh tiến độ dự án, yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2025 và hoàn thành thi công, đưa dự án vào sử dụng trong tháng 4/2026. Tuy nhiên, tiến độ này được xác định “không thể thực hiện”.

Do đó, QNIC đã lập hồ sơ đề nghị gia hạn tiến độ đưa dự án vào sử dụng đến hết tháng 4/2027.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều sai sót trong lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế – dự toán tại 2 dự án, như áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp; một số hạng mục thi công chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

Thanh tra xác định QNIC chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích giao đất đợt 7 tại Dự án An Phú với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đối với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án An Phú, tổng kinh phí được phê duyệt hơn 83,2 tỷ đồng nhưng còn hơn 24,58 tỷ đồng chưa được khấu trừ vào tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; đồng thời yêu cầu QNIC nghiêm túc khắc phục các tồn tại, sai sót được nêu trong kết luận thanh tra.