Huy động vốn tại thành phố giáp TP.HCM tiếp tục tăng, tín dụng tăng theo

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (trụ sở tại TP.HCM), nhận định đây là tốc độ tăng trưởng tích cực trong bối cảnh ngành ngân hàng phải nỗ lực giữ ổn định lãi suất và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội tại Đồng Nai, thành phố giáp với TP.HCM.

Đáng chú ý, huy động vốn trên địa bàn Đồng Nai duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong thời gian qua: Tháng 4 tăng 1,7%; tháng 5/2026 tăng 1,2% và tốc độ tăng sau 5 tháng đầu năm là 5%.

Ông Lệnh cho rằng, những kết quả trên phản ánh những tín hiệu tích cực về hiệu quả chính sách, chất lượng dịch vụ tiền gửi của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và luân chuyển vốn trên địa bàn Đồng Nai, khi các dự án trọng điểm đã và đang được triển khai.

Cả huy động vốn và cung tín dụng tại Đồng Nai đều tăng trưởng, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh minh họa: T.L

Theo nhận định của Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2, tăng trưởng vốn huy động ở Đồng Nai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững theo định hướng của NHNN.

Theo đó, đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng ở Đồng Nai đạt 639,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025. Trong đó tín dụng trung dài hạn đạt 250,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,5% trong tổng dư nợ tín dụng.