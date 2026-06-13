Tài chính

Huy động vốn tại thành phố giáp TP.HCM tiếp tục tăng, tín dụng tăng theo

+ aA -
Tường Thụy
13/06/2026 10:23 GMT +7
Đến cuối tháng 5, tổng vốn huy động của các ngân hàng và tổ chức tín dụng ở TP.Đồng Nai đạt 507,4 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 5% so với cuối năm 2025, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (trụ sở tại TP.HCM), nhận định đây là tốc độ tăng trưởng tích cực trong bối cảnh ngành ngân hàng phải nỗ lực giữ ổn định lãi suất và đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội tại Đồng Nai, thành phố giáp với TP.HCM.

Đáng chú ý, huy động vốn trên địa bàn Đồng Nai duy trì tốc độ tăng trưởng khá trong thời gian qua: Tháng 4 tăng 1,7%; tháng 5/2026 tăng 1,2% và tốc độ tăng sau 5 tháng đầu năm là 5%.

Ông Lệnh cho rằng, những kết quả trên phản ánh những tín hiệu tích cực về hiệu quả chính sách, chất lượng dịch vụ tiền gửi của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và luân chuyển vốn trên địa bàn Đồng Nai, khi các dự án trọng điểm đã và đang được triển khai.

Cả huy động vốn và cung tín dụng tại Đồng Nai đều tăng trưởng, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh minh họa: T.L

Theo nhận định của Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2, tăng trưởng vốn huy động ở Đồng Nai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững theo định hướng của NHNN.

Theo đó, đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng dư nợ tín dụng ở Đồng Nai đạt 639,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cuối năm 2025. Trong đó tín dụng trung dài hạn đạt 250,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,5% trong tổng dư nợ tín dụng.

Tham khảo thêm
Thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP năm 2030: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 5 giải pháp trọng tâm

Thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP năm 2030: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 5 giải pháp trọng tâm

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá vàng, Bitcoin đều đang cực kỳ đắt đỏ nhưng giáo sư tài chính tuyên bố sốc: Giá trị thực bằng 0

Giá vàng, Bitcoin đều đang cực kỳ đắt đỏ nhưng giáo sư tài chính tuyên bố sốc: Giá trị thực bằng 0

Giá vàng chuẩn bị bứt phá lên mốc 5.500 USD/ounce?

Giá vàng chuẩn bị bứt phá lên mốc 5.500 USD/ounce?

IMF phát cảnh báo gây sốc: AI thế hệ mới có thể 'đánh sập' hệ thống tài chính toàn cầu trong chớp mắt

IMF phát cảnh báo gây sốc: AI thế hệ mới có thể "đánh sập" hệ thống tài chính toàn cầu trong chớp mắt

Huy động vốn tại thành phố giáp TP.HCM tiếp tục tăng, tín dụng tăng theo

Huy động vốn tại thành phố giáp TP.HCM tiếp tục tăng, tín dụng tăng theo

Giá vàng đang lao xuống mốc 3.850 USD, một 'ông lớn' tung dự báo chấn động khiến nhà đầu tư run rẩy

Giá vàng đang lao xuống mốc 3.850 USD, một "ông lớn" tung dự báo chấn động khiến nhà đầu tư run rẩy

Tiếp tục biến động tỷ lệ sở hữu của nhóm Âu Lạc tại ACB

Tiếp tục biến động tỷ lệ sở hữu của nhóm Âu Lạc tại ACB

Cùng chuyên mục

Giá vàng, Bitcoin đều đang cực kỳ đắt đỏ nhưng giáo sư tài chính tuyên bố sốc: Giá trị thực bằng 0

Giá vàng, Bitcoin đều đang cực kỳ đắt đỏ nhưng giáo sư tài chính tuyên bố sốc: Giá trị thực bằng 0

Giá vàng chuẩn bị bứt phá lên mốc 5.500 USD/ounce?

Giá vàng chuẩn bị bứt phá lên mốc 5.500 USD/ounce?

IMF phát cảnh báo gây sốc: AI thế hệ mới có thể 'đánh sập' hệ thống tài chính toàn cầu trong chớp mắt

IMF phát cảnh báo gây sốc: AI thế hệ mới có thể "đánh sập" hệ thống tài chính toàn cầu trong chớp mắt

Huy động vốn tại thành phố giáp TP.HCM tiếp tục tăng, tín dụng tăng theo

Huy động vốn tại thành phố giáp TP.HCM tiếp tục tăng, tín dụng tăng theo