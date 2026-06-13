IMF phát cảnh báo gây sốc: AI thế hệ mới có thể 'đánh sập' hệ thống tài chính toàn cầu trong chớp mắt

Các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) được cảnh báo có nguy cơ tàn phá hệ thống tài chính toàn cầu nếu rơi vào tay kẻ xấu. Ảnh IT

Phát biểu tại Brussels (Bỉ), bà Georgieva nhấn mạnh rằng những mô hình AI tiên tiến như Mythos của công ty Anthropic đang mở ra cả cơ hội lẫn rủi ro chưa từng có. Theo bà, công nghệ này có thể giúp phát hiện các lỗ hổng bảo mật với tốc độ và quy mô vượt xa khả năng của con người, qua đó hỗ trợ các tổ chức tài chính nhanh chóng vá lỗi và tăng cường phòng thủ trước các cuộc tấn công mạng.

Tuy nhiên, chính những năng lực đó cũng có thể bị biến thành vũ khí nguy hiểm.

“Trong tay những kẻ có ý đồ xấu, AI hoàn toàn có thể được sử dụng để phá hủy hệ thống tài chính”, bà Georgieva nhấn mạnh.

Lo ngại của IMF xuất hiện trong bối cảnh giới quản lý tài chính toàn cầu ngày càng quan tâm tới các mô hình AI có năng lực an ninh mạng vượt trội. Từ tháng 4 năm nay, khi Anthropic giới thiệu Mythos – một hệ thống AI được đánh giá sở hữu khả năng phân tích và khai thác lỗ hổng mạng ở mức độ rất cao – các cơ quan giám sát tài chính đã liên tục theo dõi những rủi ro tiềm ẩn mà công nghệ này có thể gây ra.

Theo bà Georgieva, Mythos mới chỉ là bước khởi đầu và trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều mô hình AI mạnh hơn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc chạy đua giữa các hệ thống phòng thủ và các cuộc tấn công mạng có thể bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Người đứng đầu IMF cho rằng các quốc gia cần đầu tư nhiều hơn cho an ninh mạng, đồng thời tăng cường hợp tác giữa khu vực công và tư nhân nhằm xây dựng các lớp phòng thủ hiệu quả hơn. Bà cũng kêu gọi các nền kinh tế phát triển hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống tài chính trước các mối đe dọa công nghệ mới.

Theo bà, do hệ thống tài chính toàn cầu có mức độ liên kết rất cao, một điểm yếu tại bất kỳ quốc gia nào cũng có thể trở thành cửa ngõ để các cuộc tấn công lan rộng sang nhiều khu vực khác.

“Thế giới ngày nay kết nối chặt chẽ với nhau và các hệ thống tài chính cũng vậy. Nếu xuất hiện một mắt xích yếu, nó sẽ bị khai thác”, bà cảnh báo.

Bên cạnh nguy cơ tấn công mạng, IMF còn cảnh báo về khả năng xuất hiện một “bong bóng AI” trên thị trường tài chính. Cơn sốt đầu tư vào các công ty AI trong vài năm gần đây đã đẩy giá trị của nhiều doanh nghiệp công nghệ lên mức kỷ lục, làm dấy lên lo ngại rằng thị trường có thể đang bị thổi phồng quá mức.

Bà Georgieva cho rằng không thể loại trừ khả năng sự hưng phấn hiện nay đối với AI sẽ chuyển thành một đợt điều chỉnh mạnh trong tương lai, gây ra những tác động nghiêm trọng đối với hệ thống tài chính.

“Đó không phải là kịch bản có xác suất cao, nhưng cũng không phải là điều không thể xảy ra,” bà nhận định.

Cảnh báo về AI được đưa ra cùng thời điểm IMF công bố báo cáo mới về triển vọng kinh tế khu vực đồng euro. Theo tổ chức này, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến triển vọng tăng trưởng của châu Âu suy yếu, đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát.

IMF dự báo kinh tế khu vực đồng euro chỉ tăng trưởng 0,9% trong năm 2026 và 1,2% vào năm 2027, thấp hơn so với các dự báo trước đây. Trong khi đó, lạm phát được dự báo ở mức 2,8% trong năm nay trước khi giảm xuống 2,3% vào năm tới.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn địa chính trị, IMF cho rằng các chính phủ không chỉ cần chuẩn bị cho những cú sốc kinh tế truyền thống mà còn phải sẵn sàng ứng phó với các rủi ro mới do AI mang lại. Theo tổ chức này, công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho thế giới, nhưng nếu thiếu các biện pháp kiểm soát phù hợp, nó cũng có thể biến thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với ổn định tài chính trong tương lai.