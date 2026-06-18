IMTECAD 2026: Đưa du lịch xa xỉ Đà Nẵng "bắt tay" với các biểu tượng thượng lưu nước Pháp

Khi giới siêu giàu Việt "nhắm" tới miền Nam nước Pháp

Hội nghị quốc tế IMTECAD 2026 với chủ đề “Luxury Tourism” (Du lịch xa xỉ) vừa diễn ra ngày 16–17/6/2026 tại Côte d’Azur (Pháp). Sự kiện do Viện Công nghệ Quốc tế Đà Nẵng (DNITT), Đại học Université Côte d’Azur và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phối hợp tổ chức, quy tụ giới học thuật, chuyên gia công nghệ và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

Tham dự hội nghị có TS. Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, và ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, cùng đại diện các tổ chức, trường đại học, doanh nghiệp du lịch và công nghệ.

Đại diện cho ngành du lịch Việt Nam, TS. Cao Trí Dũng (Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng) đã mang đến tham luận sắc bén về một thị trường đầy tiềm năng nhưng khắt khe: Phân khúc khách hàng siêu giàu.

Việt Nam đang bùng nổ tầng lớp thượng lưu, kéo theo nhu cầu du lịch đường dài đẳng cấp.

Theo TS. Cao Trí Dũng, Việt Nam đang bùng nổ tầng lớp thượng lưu, kéo theo nhu cầu du lịch đường dài đẳng cấp. Trong đó, vùng biển miền Nam nước Pháp với những cái tên lẫy lừng như Nice, Cannes, Monaco chính là "thánh địa" có sức hút đặc biệt với giới thượng lưu Việt.

Khách du lịch xa xỉ Việt Nam ngày nay cần những hành trình được thiết kế riêng, bảo mật và tinh tế. Ba từ khóa cốt lõi của nhóm khách này là: Tính riêng tư, dịch vụ liền mạch và trải nghiệm độc quyền. Đó phải là những đặc quyền "khó tiếp cận" bằng tiền đơn thuần như: tham quan bảo tàng ngoài giờ mở cửa, ăn tối tại nhà hàng Michelin, hay mua sắm riêng cùng stylist cá nhân... Ông Dũng đề xuất mô hình bắt tay B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu để cùng "đồng kiến tạo" ra các sản phẩm độc bản này.

Công nghệ AI "ẩn mình" sau những dịch vụ tinh tế

Bổ trợ cho góc nhìn trên, ông Phạm Ngọc Lợi Giám đốc Công nghệ Đổi mới sáng tạo Tập đoàn Địa ốc Phú Long đã trả lời câu hỏi: "Đà Nẵng cần chuẩn bị năng lực gì để đón dòng khách tinh hoa?" qua bài tham luận về ứng dụng AI vào du lịch xa xỉ.

Theo ông Lợi, công nghệ không phải là đích đến, và AI càng không thể thay thế con người ở các điểm chạm cảm xúc. Ngược lại, AI phải là lớp hỗ trợ âm thầm phía sau, giúp đội ngũ phục vụ hiểu khách hơn, bảo mật tốt hơn và cá nhân hóa sâu sắc hơn mà không biến dịch vụ thành quy trình máy móc.

Báo cáo dẫn chứng, du lịch xa xỉ toàn cầu tăng trưởng mạnh, các đơn hàng trên 50.000 USD tăng 35% so với năm 2024. Tại Đà Nẵng, phân khúc khách sạn cao cấp (từ 171 USD/đêm trở lên) đạt công suất 66%, RevPAR khoảng 76 USD trên tổng cung 8 triệu phòng. Số liệu chứng minh Đà Nẵng đã có hạ tầng lưu trú và năng lực phục vụ rất tốt.

AI phải là lớp hỗ trợ âm thầm phía sau, giúp đội ngũ phục vụ hiểu khách hơn, bảo mật tốt hơn và cá nhân hóa sâu sắc hơn.

Dù tiềm năng lớn, các chuyên gia thẳng thắn chỉ ra những "khoảng trống" Đà Nẵng cần khỏa lấp: chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, thương hiệu cao cấp chưa sắc nét, dữ liệu khách hàng chưa khai thác bài bản và tiêu chuẩn bảo mật cần nâng cấp.

Từ bài học của Côte d’Azur, Đà Nẵng cần song hành hai lớp năng lực: nền tảng số (AI concierge, quản trị danh tiếng, bảo mật dữ liệu) và dịch vụ tinh hoa (đào tạo hệ thống butler/quản gia cao cấp, thiết kế trải nghiệm độc bản).

IMTECAD 2026 là dịp để Đà Nẵng "tầm sư học đạo" cách nước Pháp vận hành thế giới thượng lưu. Khi xu hướng dịch chuyển toàn cầu chuyển sang "trải nghiệm riêng tư và có chiều sâu", Đà Nẵng hoàn toàn có cơ hội định vị mình thành một trung tâm du lịch cao cấp của khu vực nơi công nghệ phục vụ con người và văn hóa tạo nên sự khác biệt.