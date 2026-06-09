IPA bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin, dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu

IPA bị xử phạt do công bố chưa đầy đủ việc sử dụng vốn trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) cho biết ngày 5/6/2026 đã nhận được Quyết định số 273/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo nội dung quyết định, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin chưa đầy đủ liên quan đến việc sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu. Cụ thể, các báo cáo về tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 chưa thuyết minh chi tiết danh mục sử dụng vốn theo từng mục đích cụ thể như phương án phát hành đã được phê duyệt.

IPA bị xử phạt hành chính

Trước đó, hồi tháng 2/2026, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 392/TP-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành TPDN riêng lẻ.

Trong số các doanh nghiệp được thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ các vi phạm trong hoạt động phát hành và sử dụng vốn trái phiếu tại IPA. Doanh nghiệp được xác định có nhiều tồn tại,hạn chế, khuyết điểm, vi phạm liên quan đến việc phát hành và sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu.

Cụ thể, hoạt động phát hành và chào bán trái phiếu của IPA chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp cũng công bố thông tin chưa đầy đủ, trong đó thiếu các nội dung quan trọng như mục đích phát hành cụ thể, thời điểm giải ngân nguồn vốn, ngày dự kiến phát hành cũng như thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm.

IPA còn nằm trong danh sách 19 tổ chức phát hành chậm công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, tình hình sử dụng tiền thu được từ trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu cũng như việc thực hiện các cam kết đối với nhà đầu tư.

Về sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp, IPA đã sử dụng số tiền thu được từ một số mã trái phiếu không đúng với phương án phê duyệt, công bố thông tin không đúng quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã sử dụng gần 3.574 tỷ đồng tiền thu từ một số lô trái phiếu không đúng với phương án phát hành đã được phê duyệt, không đúng nội dung đã công bố hoặc chưa phù hợp với quy định pháp luật.

IPA: Lãi quý I gấp 4,8 lần, dư nợ hơn 5.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, IPA ghi nhận doanh thu đạt 124,5 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước (105,69 tỷ đồng). Lợi nhuận gộp đạt 47,4 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng chính không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi mà đến từ các nguồn thu tài chính và các khoản đầu tư.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 92 tỷ đồng, tăng gần 195% so với cùng kỳ. Trong khi đó, phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết đạt 152,3 tỷ đồng, tăng khoảng 39,4% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính vẫn ở mức cao, lên tới 163,7 tỷ đồng, tăng gần 18%. Đáng chú ý, riêng chi phí lãi vay chiếm 131,4 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận sau thuế của IPA đạt 98,6 tỷ đồng, cao gấp 4,8 lần so với con số 20,4 tỷ đồng của quý I/2025.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của IPA đạt 10.823,6 tỷ đồng, giảm gần 410 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương mức giảm 3,6%.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 91,2 tỷ đồng, tăng 54,7% so với đầu năm; Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.952,2 tỷ đồng, giảm khoảng 478,3 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 221 tỷ đồng xuống còn 145,3 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 34%. Ngược lại, hàng tồn kho tăng 59% lên hơn 51 tỷ đồng.

Đến cuối quý I/2026, tổng nợ phải trả của IPA ở mức 5.831,4 tỷ đồng, giảm khoảng 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu nợ: Nợ ngắn hạn đạt 721 tỷ đồng, tăng khoảng 111 tỷ đồng; Nợ dài hạn ở mức 5.110,4 tỷ đồng, giảm hơn 611 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn vẫn ở mức rất lớn, đạt gần 5.050 tỷ đồng, chiếm khoảng 86,6% tổng nợ phải trả. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận 341,7 tỷ đồng vay ngắn hạn. Tổng dư nợ vay và thuê tài chính của IPA tại thời điểm cuối quý I vào khoảng 5.391,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cơ cấu nợ của IPA vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn vốn trái phiếu. Tại ngày 31/3/2026, dư nợ trái phiếu phát hành của doanh nghiệp ở mức hơn 5.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 93,4% tổng dư nợ vay tài chính.

Cơ cấu vay nợ của IPA

Nếu xét theo mệnh giá, lượng trái phiếu do IPA phát hành đang lưu hành đạt 4.714 tỷ đồng, trong khi trái phiếu của Năng lượng Bắc Hà có mệnh giá 325 tỷ đồng, nâng tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá của nhóm doanh nghiệp lên khoảng 5.039 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 3/2026 của IPA tăng từ 4.901,6 tỷ đồng lên 4.992 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lợi nhuận phát sinh trong kỳ.