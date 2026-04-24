IPA "gánh hơn" 5.600 tỷ trái phiếu, bị nêu sử dụng 3.500 tỷ đồng không đúng phương án

Dư nợ trái phiếu chiếm 94% nợ vay

Tại Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán 2025 của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) cho thấy, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp ở mức 11.233 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của IPA ở mức 6.331,6 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay ở mức hơn 6.000 tỷ đồng, tăng tới 59% so với đầu năm và chiếm hơn 50% nguồn vốn.

Thuyết minh cho thấy, IPA có 5.645 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, chiếm tới khoảng 94% dư nợ vay tài chính của tập đoàn.

Trong đó, dư nợ trái phiếu dài hạn của IPA là 5.319,8 tỷ đồng, còn phần vay dài hạn đến hạn trả trong vòng 12 tháng là 324,57 tỷ đồng.

Chi tiết các lô trái phiếu cho thấy IPA các lô trái phiếu của doanh nghiệp đều có lãi suất cố định 9,5%/năm và chủ yếu theo hình thức tín chấp, không có tài sản đảm bảo.

Tình hình thanh toán lãi trái phiếu của IPA thời điểm cuối năm 2025

Trong năm 2024, doanh nghiệp phát hành liên tiếp 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 3.298 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 5/6/2024 phát hành lô 317 tỷ đồng; ngày 27/6/2024 phát hành 735 tỷ đồng; ngày 2/8/2024 phát hành 1.096 tỷ đồng; ngày 5/11/2024 phát hành 600 tỷ đồng và ngày 4/12/2024 phát hành thêm 550 tỷ đồng.

Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, do Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) làm đại lý phát hành, mục đích chủ yếu nhằm cơ cấu lại các khoản nợ và xử lý nghĩa vụ tài chính hiện hữu của doanh nghiệp.

Sang năm 2025, IPA tiếp tục huy động thêm 2.024 tỷ đồng trái phiếu qua hai đợt phát hành mới. Trong đó, ngày 18/11/2025, doanh nghiệp phát hành lô trái phiếu trị giá 1.416 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm, do Chứng khoán VietinBank làm đại lý phát hành.

Nguồn vốn thu được được sử dụng để triển khai chương trình đầu tư thông qua mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của IPAF, qua đó gia tăng sở hữu tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán.

Tiếp đó, ngày 30/12/2025, IPA phát hành thêm lô trái phiếu trị giá 608 tỷ đồng, cũng có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 9,5%/năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, số tiền huy động từ lô này được định hướng đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực du lịch, kinh doanh khách sạn và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh đó, tháng 8/2025 CTCP Năng lượng Bắc Hà (công ty con của IPA) phát hành lô trái phiếu trị giá 325 tỷ đồng, lãi suất 9,5% nhằm cơ cấu lại nợ trái phiếu.

Thuyết minh của IPA cho biết, nngày 12/02/2026, Công ty đã hoàn tất việc mua lại trước hạn toàn bộ 6.080 trái phiếu IPA12502. Tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá là 608 tỷ đồng.

IPA sử dụng hơn 3.500 tỷ đồng trái phiếu không đúng phương án

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 392/TP-TTCP thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ và sử dụng nguồn tiền từ phát hành TPDN riêng lẻ.

Trong số các doanh nghiệp được thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ các vi phạm trong hoạt động phát hành và sử dụng vốn trái phiếu tại IPA. Doanh nghiệp được xác định có nhiều tồn tại,hạn chế, khuyết điểm, vi phạm liên quan đến việc phát hành và sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu.

Cụ thể, hoạt động phát hành và chào bán trái phiếu của IPA chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Doanh nghiệp cũng công bố thông tin chưa đầy đủ, trong đó thiếu các nội dung quan trọng như mục đích phát hành cụ thể, thời điểm giải ngân nguồn vốn, ngày dự kiến phát hành cũng như thông tin chi tiết về tài sản bảo đảm.

IPA còn nằm trong danh sách 19 tổ chức phát hành chậm công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, tình hình sử dụng tiền thu được từ trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu cũng như việc thực hiện các cam kết đối với nhà đầu tư.

Về sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp, IPA đã sử dụng số tiền thu được từ một số mã trái phiếu không đúng với phương án phê duyệt, công bố thông tin không đúng quy định. Cụ thể, doanh nghiệp này đã sử dụng gần 3.574 tỷ đồng tiền thu từ một số lô trái phiếu không đúng với phương án phát hành đã được phê duyệt, không đúng nội dung đã công bố hoặc chưa phù hợp với quy định pháp luật.