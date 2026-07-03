Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu, nhiên liệu bay, hàng không có động thái mới

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu,nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, nhằm duy trì sự ổn định về chi phí đầu vào cho thị trường nhiên liệu trong nước, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân trước những biến động của kinh tế toàn cầu, Chính phủ quyết định kéo dài thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với mặt hàng xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết tháng 9/2026.

Hãng hàng không Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng cũng được Chính phủ gia hạn đến hết ngày 30/9/2026 đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay để tạo sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý điều hành của Chính phủ.

Riêng đối với mặt hàng xăng, mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành.

Trong bối cảnh ưu đãi thuế nhiêu liệu bay, xăng dầu được kéo dài, các hãng hàng không đã xây dựng các kịch bản hoạt động nhằm gia tăng mạng lưới đường bay quốc tế.

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Phuket (Thái Lan), nâng tổng tần suất khai thác giữa Việt Nam và Thái Lan lên gần 70 chuyến mỗi tuần.

Cụ thể, chuyến bay khai trương mang số hiệu VN621 được khai thác bằng máy bay Airbus A321, khởi hành vào ngày 2/7, từ Sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh xuống Sân bay Phuket lúc 17h50 (giờ địa phương), chở 152 hành khách.

Cùng ngày, chuyến bay VN620 từ Phuket đi Thành phố Hồ Chí Minh cũng phục vụ gần 100 hành khách, đánh dấu chuyến khai thác đầu tiên của đường bay theo chiều ngược lại.

Vietnam Airlines khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 16, đến Phuket lúc 17h50. Chiều ngược lại, máy bay rời Phuket lúc 18h45 và hạ cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc 20h55.

Đây là đường bay được đưa vào khai thác đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao góp phần tăng kết nối hàng không, du lịch và thương mại giữa hai nước.

Việc mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Phuket đưa tổng số chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan do Vietnam Airlines khai thác lên gần 70 chuyến mỗi tuần.

Qua trung tâm trung chuyển tại Thành phố Hồ Chí Minh, hành khách từ Phuket có thể tiếp tục nối chuyến đến nhiều điểm đến trong mạng bay của hãng tại Đông Bắc Á, châu Âu và Australia.

Theo đại diện Vietnam Airlines, từ đầu năm 2026, Vietnam Airlines đã mở và công bố các đường bay quốc tế mới đến Amsterdam (Hà Lan), Colombo (Sri Lanka) và Phuket (Thái Lan), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay như Singapore, Manila (Philippines), Moscow (Nga), Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Melbourne và Sydney (Australia) để đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương.

“Việc tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế giúp tăng khả năng kết nối của Việt Nam với các thị trường trong khu vực và trên thế giới, đồng thời tạo thêm thuận lợi cho du lịch, thương mại và đầu tư,” đại diện Vietnam Airlines nhấn mạnh.