Kéo dòng tiền du khách về chợ đêm, phố đi bộ bằng mã QR xuyên biên giới

Một du khách bước vào cửa hàng, chọn một món đặc sản, đồng ý mua nhưng giao dịch vẫn có thể dừng lại ở quầy thu ngân nếu không tìm được phương thức thanh toán phù hợp. Với ngành du lịch, một thao tác tưởng như rất nhỏ đang trở thành mắt xích trong bài toán lớn hơn: làm thế nào để giữ lại nhiều hơn dòng tiền từ khách quốc tế.

Tại hội thảo “Thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới qua mã QR: Động lực mới cho bán lẻ và du lịch”, các chuyên gia nhận định thanh toán không còn chỉ là bước kết thúc của một giao dịch. Khi được kết nối với hệ thống bán hàng, dữ liệu và mạng lưới du lịch, mã QR mở thêm cơ hội bán hàng cho những cửa hàng nhỏ và tạo thuận lợi cho du khách trong suốt chuyến đi.

Trước đây, thẻ tín dụng hay các cổng thanh toán điện tử thường chỉ phù hợp với doanh nghiệp lớn, chuỗi cửa hàng hoặc thương mại điện tử do rào cản về chi phí thiết bị và vận hành. Trong khi đó, mã QR có chi phí triển khai vô cùng thấp, có thể in trên tem decal hoặc giấy đặt tại quầy thay vì đầu tư máy POS. Theo ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), giải pháp này còn hỗ trợ số hóa quản lý, theo dõi doanh thu và tra soát khiếu nại với chi phí thấp hơn khi tích hợp cùng phần mềm bán hàng.

Từ một mã QR đến hàng triệu điểm bán

Hạ tầng VietQR Global không phải là một phương thức hoàn toàn mới mà là cấu phần phát triển từ hệ thống thanh toán số sẵn có. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thương hiệu VietQR Global đóng vai trò nhận diện để du khách quốc tế biết đâu là điểm chấp nhận thanh toán xuyên biên giới.

Các cơ sở kinh doanh đã có sẵn hạ tầng VietQR Payment nội địa không nhất thiết phải đầu tư lại toàn bộ hệ thống mà chỉ cần bổ sung khả năng chấp nhận giao dịch quốc tế một cách tương đối đơn giản.

Quy mô mạng lưới hiện mở ra dư địa rất lớn: cả nước có hơn 2,5 triệu đơn vị chấp nhận thanh toán nội địa, trong khi số đơn vị chấp nhận VietQR Global mới đạt khoảng 154.000.

“Khoảng cách này cho thấy tiềm năng mở rộng còn rất rộng, nhất là ở khu vực kinh doanh truyền thống và hộ gia đình. Bài toán sắp tới là đẩy mạnh truyền thông và khuyến mại để các đơn vị nội địa bổ sung nhận diện VietQR Global, giúp tiểu thương tiếp cận trực tiếp tệp khách quốc tế”, ông Tuấn chia sẻ.

Về phía người mua, trải nghiệm được thiết kế liền mạch. Du khách dùng chính ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc ở quê nhà để thanh toán tại Việt Nam và ngược lại, không phải học cách dùng mới. Giao dịch hiển thị rõ tỷ giá quy đổi ưu đãi và trừ thẳng tiền nội tệ từ tài khoản, loại bỏ các khâu trung gian chuyển đổi ngoại tệ phức tạp.

Trong 8 tháng đầu năm, lượng giao dịch qua VietQR Global của khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia tại Việt Nam tăng gấp 8 lần về số lượng và 6 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2025; chiều ngược lại của người Việt tăng lần lượt 5 lần và 4 lần.

Với thị trường Trung Quốc, chỉ sau 4 tháng kết nối các nền tảng thanh toán lớn tính đến tháng 8, giao dịch của khách nước này quét mã tại Việt Nam đã tăng 3 lần về số lượng và 4 lần về giá trị.

Thanh toán là một phần của trải nghiệm du lịch

Để thúc đẩy chi tiêu, sự thuận tiện trong thanh toán cần song hành cùng toàn bộ hành trình trải nghiệm của du khách.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh du khách hiện nay đánh giá chuyến đi dựa trên độ thuận tiện xuyên suốt: từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ đến thanh toán và hậu cần. Du khách yêu cầu quy trình phải nhanh chóng, dùng phương thức quen thuộc, minh bạch giá cả và có cơ chế bảo vệ khi phát sinh lỗi hoặc khiếu nại.

Nếu gặp khó khăn thanh toán, du khách có thể giảm mua sắm hoặc chuyển sang điểm khác. Khi một giao dịch bất thành, đó không chỉ là thiệt hại của một cửa hàng mà điểm đến du lịch đã đánh mất một phần nguồn thu.

Nhu cầu chi tiêu của khách quốc tế rất đa dạng, từ lưu trú, dịch vụ ăn uống đến các sản phẩm OCOP, đồ thủ công mỹ nghệ mang câu chuyện văn hóa bản địa. Ở chiều ngược lại, dòng khách Việt Nam ra nước ngoài cũng tạo nhu cầu tương tự: năm 2023 có khoảng 6,7 triệu lượt xuất cảnh, tăng 26,74%, trong đó 56% người tiêu dùng sở hữu thẻ đa ngoại tệ và 34% đã dùng thực tế.

Thị trường châu Á hiện chiếm khoảng 70% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 5,28 triệu lượt năm 2025 và khoảng 3,5 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm 2026; Hàn Quốc đạt lần lượt 4,33 triệu và 2,8 triệu lượt; Ấn Độ cũng nổi lên như thị trường giàu tiềm năng.

Theo Nghị quyết 82, đến năm 2030, ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 45–50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu khách nội địa và tổng thu đạt 80–90 tỷ USD, đóng góp 10–12% GDP. Dù du lịch toàn cầu phục hồi với 1,52 tỷ lượt khách quốc tế năm 2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn thấp hơn 9% so với năm 2019, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC

Ông Thủy kiến nghị phân loại giải pháp theo 3 nhóm thị trường. Nhóm Trung Quốc và Hàn Quốc cần được phục vụ bằng độ phủ và tốc độ xử lý lớn; nhóm Ấn Độ, Nhật Bản và Singapore cần sự đa dạng hóa sản phẩm; còn nhóm Thái Lan, Lào, Campuchia là dòng khách ngắn ngày, đi lại nhiều lần, có khả năng kích hoạt thương mại biên giới và kinh tế đêm. Mỗi nhóm thị trường vì thế cần có cấu hình sản phẩm, truyền thông và phương thức thanh toán riêng biệt.

Mở rộng mạng lưới từ sân bay đến các phố đi bộ

Để cụ thể hóa tiềm năng, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất triển khai các nhóm giải pháp mang tính đồng bộ trên toàn diện mạng lưới.

Trọng tâm đầu tiên là xây dựng bản đồ thanh toán du lịch số theo thị trường và điểm đến. Cơ quan quản lý du lịch phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước, NAPAS và các đơn vị lữ hành thiết lập bản đồ số các điểm chấp nhận quốc tế tại sân bay, cửa khẩu, khách sạn, trung tâm thương mại, phố đi bộ, điểm tham quan và khu kinh tế đêm. Bản đồ này cần thể hiện rõ ngôn ngữ hỗ trợ, phương thức áp dụng, tỷ giá tham chiếu và biểu phí dự kiến.

Song song đó, việc phổ cập giải pháp đến các hộ kinh doanh nhỏ được xem là mắt xích quyết định độ phủ của thanh toán số. Các bên cần cung cấp bộ công cụ đăng ký đơn giản, biển bảng nhận diện mã QR chuẩn hóa, hướng dẫn song ngữ và cơ chế thông báo giao dịch tức thì.

Về mặt xúc tiến thương mại, ngành du lịch hướng tới việc gắn thanh toán với kích cầu chi tiêu theo hành trình thực tế. Thay vì khuyến mại dàn trải, các chương trình thí điểm sẽ gắn ưu đãi với hành trình quét mã tại điểm tham quan và mua sắm tại hệ thống cửa hàng địa phương liên kết.

Đồng thời, mô hình điểm đến thanh toán liền mạch sẽ được thí điểm tại các đô thị du lịch lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, kết hợp giữa an ninh, vệ sinh, niêm yết giá công khai với hạ tầng thanh toán số thông suốt. Xuyên suốt quá trình mở rộng là yêu cầu khắt khe về an toàn và bảo mật, đảm bảo các điểm chấp nhận thanh toán có nhận diện chính thức nhằm phòng ngừa gian lận, phòng chống rửa tiền, bảo vệ dữ liệu khách hàng và duy trì khả năng phục hồi của hệ thống.