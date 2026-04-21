Kết quả kinh doanh quý I/2026: Tổng tài sản SHS tăng 47%, doanh số môi giới tăng 86%

Tại thời điểm 31/3/2026, dư nợ cho vay của SHS ước đạt khoảng 10.502 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, và tăng mạnh 126% so với cùng kỳ quý 1/2025, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của SHS.

Kết quả này phản ánh năng lực cấp vốn, quản trị rủi ro và khả năng mở rộng hoạt động khách hàng của SHS tiếp tục được nâng lên, qua đó duy trì tăng trưởng dư nợ ở mức tích cực.

Dư nợ cho vay tại SHS giai đoạn 2024-2026. Nguồn: SHS, FiinX

Trong quý I, doanh số môi giới của SHS đạt gần 97 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hoạt động môi giới duy trì đà tăng trưởng tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt. Khi cuộc đua trên thị trường không còn chỉ nằm ở mức phí hay tốc độ giao dịch, việc duy trì tăng trưởng môi giới phản ánh hiệu quả của chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng và mở rộng tệp nhà đầu tư.

Cùng với đó, tổng tài sản của SHS tại ngày 31/3/2026 đạt 22.367 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ.

ĐHCĐ SHS 2026 - bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Tại ĐHCĐ 2026, SHS chính thức công bố chiến lược chuyển đổi toàn diện giai đoạn 2026–2030, trong đó năm 2026 được xác định là điểm khởi đầu cho quá trình tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Theo kế hoạch đã được thông qua, SHS đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng, đồng thời hướng tới vị thế Top 10 công ty chứng khoán về hiệu quả hoạt động, Top 10 thị phần môi giới.

SHS đang thực hiện tái cấu trúc mô hình hoạt động, ưu tiên xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững.

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua việc phát triển các mảng dịch vụ tài chính và quản lý tài sản. Ban lãnh đạo SHS cũng giới thiệu triết lý vận hành mới dựa trên “lăng kính khách hàng”, hiện thực hóa định hướng “Service Branding” – lấy nhu cầu và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm cho toàn bộ hoạt động. Trên cơ sở đó, SHS xác định 5 trụ cột chiến lược gồm tư duy khách hàng, nâng cao năng lực tổ chức và con người, đầu tư công nghệ, quản trị hệ thống theo tiêu chuẩn hàng đầu, và phát triển bền vững.

Một trong những trọng tâm lớn nhất trong chiến lược mới là phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Mô hình này được kỳ vọng giúp Công ty mở rộng nguồn thu, gia tăng giá trị vòng đời khách hàng và xây dựng nền tảng lợi nhuận bền vững hơn trong dài hạn.

Song song với chuyển đổi mô hình kinh doanh, SHS cũng được cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 8.994,6 tỷ đồng lên tối đa khoảng 10.064,4 tỷ đồng thông qua ba cấu phần gồm phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư và phát hành ESOP. Nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên cho mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, hoạt động đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ – những yếu tố then chốt cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Ông Nguyễn Duy Linh – Tổng Giám đốc SHS được Đại hội đồng cổ đông bầu giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị

SHS cũng tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị khi bầu ông Nguyễn Duy Linh – Tổng Giám đốc Công ty – giữ cương vị Thành viên HĐQT, qua đó tăng cường năng lực điều hành và chuẩn bị nguồn lực quản trị cho giai đoạn phát triển mới.

SHS đang tạo nền tảng vững chắc để tái thiết cấu trúc tăng trưởng. Việc quy mô tài sản, dư nợ cho vay và hoạt động môi giới tiếp tục tăng trưởng tích cực cho thấy năng lực vận hành của Công ty đang được củng cố rõ nét. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới, quý I/2026 có thể được xem là bước chạy đà đầu tiên của SHS trên hành trình hiện thực hóa hướng tới mô hình tăng trưởng hiện đại và bền vững trong những năm tới.