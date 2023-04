Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023. Ngân hàng này ghi nhận số dư nợ xấu trong quý tăng nhẹ 2,5% vì tổng dư nợ cho vay khách hàng tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống còn 1,45%.

Trong báo cáo tài chính quý I/2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - HoSE: LPB) ghi nhận thu nhập lãi thuần của ngân hàng giảm nhẹ 3,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2.774 tỷ đồng.

Nhưng ngược chiều, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại tăng nhẹ 4% lên 226 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng mạnh lên gần 145 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ tới hơn 14 tỷ đồng. Tương tự, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng lên 40 triệu đồng khi cùng kỳ báo âm hơn 9 tỷ đồng.

Kết quả, LienVietPostBank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.566, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 322,3 tỷ đồng, cũng giảm 14% so với quý 1/2023.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023 của LienVietPostBank

Theo giải trình của Ngân hàng thì lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, do đó đã tác động đến hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế trong đó có ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, thực hiện theo chủ trương của NHNN, LienVietPostBank triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng. Theo đó, trong bối cảnh lãi suất đầu vào huy động tăng cao nên ảnh hưởng một phần đến NIM, do đó thu nhập lãi của ngân hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái,

Tuy nhiên trong thời gian tới, LienVietPostBank khẳng định vẫn luôn theo sát diễn biến thị trường để linh hoạt trong chính sách lãi suất, đảm bảo đúng định hướng của NHNN và vẫn ổn định hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống còn 1,45%

Phân tích chất lượng nợ cho vay quý I/2023 của LPB

Tính đến ngày 31/03/2023, tổng tài sản của ngân hàng tăng 2,9% so với hồi đầu năm, đạt 337.197 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là cho vay khách hàng (238 tỷ đồng).

Số dư nợ xấu của LienVietPostBank ghi nhận tăng nhẹ 2,5% tuy nhiên do tổng dư nợ cho vay khách hàng của ngân hàng cũng tăng nên nợ xấu giảm nhẹ xuống mức 1,45%.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/4, giá cổ phiếu LPB tăng 1,09% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 13.850 đồng/ cổ phiếu.