Kevin Warsh "nếm chén đắng" ngay khi nhậm chức: Fed chia rẽ, giá xăng vọt đỉnh, tham vọng hạ lãi suất bị bóp nghẹt

Kevin Warsh, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiếp theo. Ảnh Reuters.

“Chào mừng đến với kỷ nguyên Fed mới – nơi bất đồng lên ngôi”, nhà kinh tế trưởng Heather Long của Navy Federal Credit Union (một tổ chức tài chính dạng “liên hiệp tín dụng” lớn nhất tại Mỹ) nhận xét, sau khi 4 trong số 12 thành viên có quyền bỏ phiếu của Fed phản đối tuyên bố chính sách mới nhất – mức bất đồng lớn nhất kể từ năm 1992.

Dù ba trong số những người này ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất, họ phản đối cách diễn đạt trong tuyên bố vì cho rằng chưa phản ánh đầy đủ rủi ro lạm phát gia tăng – yếu tố có thể buộc Fed phải nâng lãi suất.

Giá dầu “đổ thêm dầu vào lửa”

Những lo ngại này nhanh chóng bị khuếch đại khi giá dầu toàn cầu tăng vọt lên 126 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm 30/4, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran liên quan đến việc đóng eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược khiến nguồn cung dầu Trung Đông và nhiều hàng hóa công nghiệp bị siết chặt.

Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 3/2022, thời điểm xung đột Nga–Ukraine đẩy lạm phát Mỹ lên mức cao nhất trong 40 năm và làm thay đổi cục diện chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống 2024.

Hiện tại, giá cả tại Mỹ đã tăng trở lại. Giá xăng trung bình đã lên 4,30 USD/gallon, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ, mức cao nhất kể từ mùa xuân 2022 khi từng chạm mốc 5 USD.

Những biến động này cho thấy những rủi ro lớn mà Warsh sẽ phải đối mặt.

“Chiến tranh Iran khiến công việc của Fed trở nên cực kỳ phức tạp và tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về bước đi tiếp theo. Hiện tại Fed vẫn giữ nguyên lập trường, nhưng sẽ rất khó để tân Chủ tịch Kevin Warsh đạt được sự đồng thuận trong thời gian tới", bà Long nói.

Thách thức lớn ngay khi nhậm chức

Việc xử lý cú sốc giá dầu sẽ là một trong những bài toán đầu tiên của Warsh khi ông thay thế Jerome Powell – người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 15/5.

Đề cử ông Warsh làm Chủ tịch Fed đã vượt qua một rào cản quan trọng tại Thượng viện và ông dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed vào ngày 16-17/6.

Tại phiên điều trần, ông Warsh cam kết sẽ tạo ra “sự thay đổi lớn” tại Fed, cho rằng cơ quan này đang quá bảo thủ và cần được “làm mới”.

“Tôi thích những cuộc họp ‘lộn xộn’ hơn – nơi mọi người không đọc sẵn kịch bản. Nếu có một cuộc tranh luận nảy lửa kiểu gia đình, Fed sẽ đưa ra quyết định tốt hơn, và nếu sai, họ cũng sửa sai nhanh hơn", ông nói.

Fed chia rẽ sâu sắc về hướng đi lãi suất

Tại cuộc họp gần nhất, các nhà hoạch định chính sách đã tranh luận gay gắt về việc có nên thay đổi thông điệp chính sách để phát tín hiệu rằng bước đi tiếp theo có thể là tăng lãi suất – thay vì thiên về nới lỏng như hiện tại.

Một số chủ tịch ngân hàng khu vực, bao gồm Beth Hammack, Lorie Logan và Neel Kashkari, muốn chuyển sang ngôn ngữ trung lập hơn, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng do giá dầu.

Ngược lại, Thống đốc Fed Stephen Miran tiếp tục phản đối và ủng hộ cắt giảm lãi suất – lập trường ông duy trì từ khi gia nhập Fed.

Cuối cùng, đa số vẫn giữ định hướng hiện tại, nghiêng về khả năng giảm lãi suất trong tương lai.

Ông Powell thừa nhận: “Đây là một cuộc tranh luận hoàn toàn hợp lý. Đến một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể thay đổi – thậm chí ngay trong cuộc họp tới".

Ông Warsh không thích “định hướng trước”

Một yếu tố có thể khiến tình hình phức tạp hơn là bản thân ông Warsh không ưa chuộng việc Fed đưa ra “định hướng trước” về chính sách lãi suất.

“Tôi không nghĩ mình nên tiết lộ trước các quyết định tương lai”, ông nói với các nghị sĩ.

Tuy nhiên, việc soạn thảo tuyên bố chính sách của Fed không chỉ do Chủ tịch quyết định, mà là kết quả của sự đồng thuận trong Ủy ban Thị trường Mở (FOMC).

Theo ông Powell, sự đa dạng quan điểm trong Fed là điều bình thường – đặc biệt trong bối cảnh hiện tại khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%, còn triển vọng giá dầu và tác động kinh tế vẫn rất khó đoán.

“Mỗi Chủ tịch Fed đều phải làm việc với 18 đồng nghiệp và nhiệm vụ là tạo ra sự đồng thuận. Ông Kevin Warsh có đủ năng lực để làm tốt điều đó", ông Powell nói.