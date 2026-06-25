Khách hàng mua bảo hiểm Dai-ichi 'cầu cứu' Bộ Tài chính

"Tố" đại lý lừa đảo

Theo bà Sâm, trong quá trình tham gia bảo hiểm, đại lý đã hướng dẫn bà chuyển phí bảo hiểm vào tài khoản cá nhân của đại lý thay vì nộp trực tiếp cho doanh nghiệp bảo hiểm. Bà thực hiện theo hướng dẫn và được thông báo sẽ nhận voucher trị giá hơn 5 triệu đồng từ công ty. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp bảo hiểm lại thông báo hợp đồng của bà đã mất hiệu lực do chưa đóng phí.

Bà Sâm cho biết, “Đại lý đã dẫn dắt tôi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của đại lý để đóng phí hợp đồng và nhận được voucher hơn 5 triệu đồng từ công ty. Sau đó công ty thông báo vì tôi chưa đóng tiền nên hợp đồng mất hiệu lực, tôi đã liên tục truy hỏi đại lý, nhờ hỗ trợ kiểm tra”.

Theo phản ánh, mặc dù nhận được thông báo hợp đồng mất hiệu lực, bà liên tục được đại lý trấn an rằng phí bảo hiểm đã được nộp đầy đủ, hợp đồng vẫn còn hiệu lực và khách hàng không cần lo lắng vì đại lý sẽ xử lý toàn bộ sự việc. Đến tháng 4/2026, khi phát sinh sự kiện bảo hiểm, đại lý vẫn tiếp tục khẳng định bà sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định.

Bà Sâm cho biết, đến đầu tháng 5/2026, đại lý mới thực hiện việc nộp phí cho hợp đồng của bà. Đồng thời, đại lý còn nhờ một đại lý cấp cao khác giả danh người quản lý hợp đồng gọi điện để trấn an, khẳng định hợp đồng không mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm của bà vẫn được bảo đảm.

Giữa tháng 5/2026, đại lý tiếp tục thúc giục bà tự thực hiện thủ tục khôi phục hiệu lực hợp đồng trên ứng dụng với lý do để hồ sơ được giải quyết và chi trả nhanh hơn. Tin tưởng vào những thông tin được cung cấp, bà đã làm theo mà không biết rằng việc này có thể khiến trách nhiệm bị chuyển sang phía khách hàng với lý do đóng phí chậm.

Theo bà Sâm, đại lý còn hướng dẫn bà trả lời rằng không phát sinh sự kiện bảo hiểm trong thời gian hợp đồng mất hiệu lực. Đến cuối tháng 5/2026, bà mới nhận ra toàn bộ quá trình làm việc kéo dài hơn 5 tháng là một chuỗi hành vi gian dối có tổ chức. Bà cho rằng đại lý đã chiếm dụng phí bảo hiểm, trục lợi bảo hiểm và cố tình lừa dối khách hàng một cách tinh vi.

Bà Sâm cho biết đã liên hệ với Dai-ichi Life Việt Nam để yêu cầu giải quyết vụ việc nhưng không nhận được kết quả như mong muốn. Theo phản ánh của bà, doanh nghiệp bảo hiểm chưa xử lý thỏa đáng quyền lợi của khách hàng và có dấu hiệu bao che cho các hành vi vi phạm của đại lý.

“Tôi phải làm thế nào để đảm bảo được quyền lợi của mình khi bị lừa đảo một cách tinh vi và có tổ chức như vậy?”, bà Sâm đặt câu hỏi.

Bà cũng cho biết hiện đang lưu giữ đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan, bao gồm lịch sử làm việc với đại lý, chứng từ chuyển khoản có ghi rõ nội dung đóng phí hợp đồng bảo hiểm, các bản ghi âm trong đó đại lý thừa nhận sai phạm và hướng dẫn bà mua thêm bảo hiểm tại đơn vị khác để không khiếu nại, cùng biên bản thừa nhận sai phạm do chính đại lý lập và gửi cho bà.

Nội dung phản ánh của khách hàng mua bảo hiểm Dai-ichi. Ảnh chụp màn hình.

Từ những nội dung nêu trên, bà Sâm đề nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm xem xét, hướng dẫn và hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia bảo hiểm. Đồng thời, bà bày tỏ mong muốn vụ việc được làm rõ để bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Sâm thông qua Cổng Thông tin điện tử liên quan đến hợp đồng bảo hiểm số 4120333 ký với Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam. Trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính đã có ý kiến trả lời như sau:

Theo khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó bên mua có nghĩa vụ đóng phí bảo hiểm, còn doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường hoặc trả tiền bảo hiểm theo các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng.

Về hoạt động đại lý bảo hiểm, Bộ Tài chính dẫn khoản 5 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, theo đó đại lý bảo hiểm được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện một hoặc nhiều hoạt động như tư vấn, giới thiệu sản phẩm, chào bán bảo hiểm, thu xếp giao kết hợp đồng, thu phí bảo hiểm và hỗ trợ thu thập hồ sơ phục vụ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

Bộ Tài chính cũng viện dẫn Điều 124 của Luật này, trong đó quy định đại lý bảo hiểm là tổ chức hoặc cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý để thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm.

Liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết điểm e khoản 1 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định doanh nghiệp bảo hiểm có quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý, đồng thời đánh giá chất lượng tư vấn và giới thiệu sản phẩm của đại lý bảo hiểm.

Đáng chú ý, theo điểm a và điểm g khoản 2 Điều 128 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, quản lý và sử dụng đại lý bảo hiểm. Đồng thời, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm do đại lý thu xếp giao kết, kể cả trong trường hợp đại lý vi phạm hợp đồng đại lý gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm.

Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết”.

Bên cạnh đó, điểm a khoản 2 Điều 129 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định đại lý bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với doanh nghiệp bảo hiểm.

Đối với vụ việc cụ thể của bà Nguyễn Thị Sâm, Bộ Tài chính cho biết đã có văn bản chuyển nội dung phản ánh tới Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và các thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bộ đề nghị bà Nguyễn Thị Sâm tiếp tục liên hệ và phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Đồng thời, Bộ Tài chính lưu ý rằng nếu bà Nguyễn Thị Sâm có căn cứ cho rằng có hành vi lừa đảo hoặc lừa dối khách hàng thì có thể thực hiện quyền tố giác theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.