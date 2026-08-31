Khách hàng VETC và ETC đang "cất" bao nhiêu tiền tại Tasco?

Doanh thu thu phí giảm mạnh, biên lợi nhuận VETC tăng vọt

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của Công ty CP Tasco, hệ sinh thái VETC gồm: Công ty CP VETC, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và Công ty TNHH VETC RSA.

Trong đó, Công ty CP VETC là công ty con trực tiếp của Tasco với tỷ lệ quyền biểu quyết và tỷ lệ lợi ích cùng ở mức 99,26%.

Công ty TNHH Thu phí tự động VETC là công ty con gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ thu phí, với tỷ lệ quyền biểu quyết 100% và tỷ lệ lợi ích của Tasco đạt 99,91%.

Công ty TNHH VETC RSA là một công ty con gián tiếp khác, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, với tỷ lệ lợi ích của tập đoàn là 65,79%.

Mảng thu phí, chủ yếu thông qua hệ thống VETC, vẫn đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của Tasco. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động này đang sụt giảm mạnh.

Trong quý II/2026, doanh thu hoạt động thu phí đạt hơn 203,3 tỷ đồng, giảm khoảng 42,2% so với mức 351,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu mảng thu phí đạt hơn 447,1 tỷ đồng, giảm khoảng 30,3% so với mức 641,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều chi phí, giá vốn hoạt động thu phí giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu. Khoản mục này giảm từ 368,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025 xuống hơn 205,4 tỷ đồng trong cùng kỳ năm nay, tương đương mức giảm khoảng 44,3%.

Nhờ đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 241,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp mảng thu phí được cải thiện đáng kể. Trong quý II, biên lợi nhuận tăng từ 48,07% lên 60,74%; tính chung 6 tháng, chỉ tiêu này tăng từ 42,51% lên 54,05%.

Như vậy, dù doanh thu thu phí giảm mạnh, mức giảm nhanh hơn của giá vốn giúp Tasco duy trì khả năng sinh lời cao hơn trên mỗi đồng doanh thu từ hoạt động này.

Ở bảng cân đối kế toán, khoản phải trả khách hàng ETC tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong nợ phải trả ngắn hạn của Tasco.

Tại ngày 30/6/2026, khoản mục này ở mức hơn 772,7 tỷ đồng, tăng so với 747,3 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đây cũng là khoản phải trả lớn nhất trong danh mục phải trả khác ngắn hạn của Tasco tại cuối quý II, tương đương khoảng 26,3% tổng nợ phải trả ngắn hạn khác bên thứ ba, ở mức 2.939 tỷ đồng.

Trích BCTC doanh nghiệp hợp nhất quý II/2026.

Ngoài ra, Tasco ghi nhận khoản phải trả khách hàng ví điện tử lên tới 642 tỷ đồng, tăng 9% sau 6 tháng.

Tổng cộng, "nợ" khách hàng ví điện tử và ETC tại ngày 30/6 của Tasco lên tới 1.415 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tasco ghi nhận hơn 38,3 tỷ đồng chi phí phải trả liên quan đến giá vốn dịch vụ thu phí tự động không dừng.

Tasco rót gần 1.000 tỷ đồng cho các đơn vị trong hệ sinh thái

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, công ty mẹ Tasco tiếp tục đóng vai trò điều phối vốn trong hệ sinh thái thông qua các khoản cho vay, nhận cổ tức, lợi nhuận được chia và giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị liên quan.

Trong 6 tháng đầu năm, Tasco thực hiện các khoản cho vay với tổng giá trị 989,6 tỷ đồng cho các công ty con và công ty liên kết.

Tasco Investment nhận khoản vay lớn nhất, trị giá 372,1 tỷ đồng. Tiếp đến là VETC RSA với 360 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP 204 tỷ đồng, Tasco Auto 50 tỷ đồng và Công ty CP Sản xuất và Thương mại DNP 3,5 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay cũng mang lại nguồn thu tài chính đáng kể cho công ty mẹ. Tổng lãi cho vay ghi nhận trong kỳ đạt 75,3 tỷ đồng. Trong đó, Tasco Auto đóng góp 69,1 tỷ đồng và Tasco Investment mang về 4,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Tasco phát sinh khoản vay 10 tỷ đồng từ Công ty CP VETC, đồng thời ghi nhận 8,4 tỷ đồng chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm.

Ngoài thu nhập từ cho vay, công ty mẹ Tasco còn nhận 43,6 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia từ các đơn vị trong hệ sinh thái. Trong đó, Tasco Investment đóng góp 18 tỷ đồng, Tasco BOT 15,6 tỷ đồng và Tasco Land 10 tỷ đồng.

